В ВСУ отреагировали на уничтожение российского корабля "Цезарь Куников" возле Крыма
Уничтожение российского большого десантного корабля "Цезарь Куников" возле Крыма подтверждает, что враг не может безнаказанно ходить украинскими территориальными водами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка в Telegram.
Новый командующий подчеркнул, что главная цель и основная задача Сил обороны Украины - полное восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ.
"Уничтожение Вооруженными силами Украины совместно с Главным управлением разведки Минобороны российского БДК "Цезарь Куников" - очередное подтверждение того, что враг не может безнаказанно ходить украинскими территориальными водами", - заявил Павлюк.
Уничтожение российского БДК
Напомним, сегодня утром в районе Алупки раздались взрывы. Россияне подняли в воздух свои вертолеты, а в сети распространились кадры с дымом в море. При этом Минобороны РФ традиционно заявило о якобы отраженной атаке дронов.
Позже Генеральный штаб ВСУ сообщил, что у берегов временно оккупированного Крыма был уничтожен большой десантный корабль оккупантов "Цезарь Куников". В момент поражения корабль находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки.
В ГУР показали видео, как потопили российский десантный корабль, и отметили, что его атаковали морские дроны Magura V5.
Что известно о корабле "Цезарь Куников" - читайте в материале РБК-Украина.
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