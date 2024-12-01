Нові правила набули чинності. Як отримати бронь від мобілізації з 1 грудня

Сьогодні в Україні запраював новий порядок бронювання від мобілізації. Тепер весь процес проходитиме в електронному форматі через портал "Дія", також набирають чинності додаткові критерії для підприємств та заробітних плат працівників.

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Нові критерії для критично важливих підприємств

Алгоритм набуття статусу трохи змінився. Як і раніше, необхідно відповідати мінімум трьом з восьми критеріїв: податки та збори (понад 1,5 млн євро за рік); надходження в іноземній валюті (понад 32 млн євро за рік); стратегічне значення; важливе значення для економіки чи територіальних громад; відсутність боргів зі сплати ЄС; статус резидента "Дія Сіті"; середня зарплата за останній квартал не нижча за середню по регіону за IV квартал 2021 року; постачальники послуг зв'язку та інтернету.

Проте встановлюються два додаткові обов'язкові критерії:

для приватних підприємств - середня зарплата за останній квартал не нижча за 20 тисяч гривень. Зарплата броньованого працівника не нижче 20 тисяч гривень

для всіх підприємств - відсутність боргів зі сплати всіх податків

Коли потрібно підтвердити статус критично важливого

Термін дії виданих рішень не закінчується автоматично. Але буде переглянуто протягом трьох місяців. Статус, який минув до 30 листопада, автоматично продовжується до 31 грудня 2024 року.

Зважаючи на те, що процедура бронювання поновлюється з 1 грудня, всі критично важливі підприємства мають підтвердити свій статус до 28 лютого 2025 року.

Що з діючими відстрочками для заброньованих

У заброньованих працівників залишаються відстрочки від мобілізації. Діють вони на термін, на який були видані. Але не довше, ніж до 28 лютого 2025 року.

Це стосується відстрочок, які отримали заброньовані через портал "Дія" та через стандартну форму з паперовими списками.

Таким чином, протягом наступних трьох місяців підприємства, установи та організації мають наново подати заяви на статус критично важливих. А також списки працівників, які підлягають бронюванню з урахуванням усіх вимог.

Які вимоги для отримання броні

Новий порядок бронювання містить перелік обов'язкових вимог до військовозобов'язаних працівників:

стояти на військовому обліку

бути офіційно працевлаштованим на критично важливому підприємстві (чи в державному органі)

отримувати зарплату не менше 20 тисяч гривень на місяць (не стосується працівників державних та комунальних підприємств, установ та організацій, суб'єктів господарювання, які відповідають критеріям за структурою статутного капіталу)

уточнити військово-облікові дані

не перебувати у розшуку

Зазначимо, 100%-бронюванню підлягають державні службовці категорії "А", керівництво обласних та районних організацій, голови обласних, районних, сільських, селищних рад та мери; кінцеві бенефіціарні власники критично важливих підприємств та члени наглядових рад; працівники критично важливих підприємств ПЕК, технічні працівники операторів мобільного зв'язку та Інтернету; працівники спеціалізованих установ ООН та представництв міжнародних організацій.

Бронюванню в 50% від кількості військовозобов'язаних підлягають:

особи на посадах категорій "Б" та "В"; інших органах влади, поліції, НАБУ, ДБР, прокуратури, БЕБ, ДСНС; в органах місцевого самоврядування

працівники критично важливих підприємств

виконавці проектів міжнародної допомоги

особи на посадах у представництвах іноземних компаній та організацій; у Червоному Хресті та інших українських гуманітарних неурядових організаціях

За окремим рішенням Міністерства оборони кількість військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню, може перевищувати 50%.

Чим принципово відрізняється нова процедура

Перше - це весь процес виключно через портал "Дія". Підприємства та інші суб'єкти мають бути включені до відповідного реєстру (після звернення до Міністерства економіки, органів державного управління чи адміністрації із заявою на набуття статусу критично важливого).

Після включення до реєстру керівник (уповноважена особа) через портал "Дія" формує список працівників для бронювання. І якщо всі вимоги виконані, автоматична відстрочка від мобілізації буде надана протягом 72 годин (з переведенням на спеціальний військовий облік).

Інформація про відстрочку від призову на військову службу відображатиметься у військово-обліковому документі в електронній формі у додатку "Резерв+".

Хто може втратити бронь та відстрочку

Якщо підприємство до 28 лютого 2025 року не підтвердить статусу критично важливого, його працівники втратять бронь. Заборонено бронювати працівників без військово-облікових документів та тих, що не стоять на військовому обліку.

Рішення щодо надання статусу моніторитимуться з можливістю анулювання броней. Така опція з'явиться на порталі "Дія". Перевірки за критеріями середньої зарплати, сплати податків та кількості військовозобов'язаних відбуватимуться щомісяця.

Якщо підприємство не відповідає вимогам, на нього сформують запит на подання пояснень. Якщо результат буде негативним, його позбавлять статусу критичного, а його працівників - броні від мобілізації.

Зазначимо, раніше цього тижня нардеп, член парламентського комітету з питань економічного розвитку Богдан Кіцак заявив, що окрім зарплати 20 тисяч гривень на місяць, щоб претендувати на бронь, працівник має бути офіційно працевлаштований нібито до 18 травня 2024 року.

Однак у Міністерстві економіки РБК-Україна пояснили, що всіх працівників критично важливих підприємств можуть забронювати на загальних підставах. Тобто, якщо особа стоїть на військовому обліку, оновила дані і не перебуває у розшуку, а також працює офіційно та отримує зарплату понад 20 тисяч гривень на місяць.

"Жодних вимог щодо дати працевлаштування працівника у нових вимогах для бронювання немає", - пояснили в міністерстві.

Щодо дати 18 травня 2024 року, то станом на неї фіксується кількість працівників на підприємстві для бронювання. Ця норма діяла і раніше, вона дає змогу не знижувати кількість заброньованих.

До прикладу. На підприємстві на 18 травня працювали 100 військовозобов'язаних та 50 осіб забронювали. Потім із числа незаброньованих мобілізували 20 осіб. У такому разі незважаючи на зниження числа військовозобов'язаних, бронюванню підлягають ті самі 50 осіб. Тобто, половина від 100, а не від 80.

При підготовці використовувалися текст урядової постанови №1332 про новий порядок бронювання та коментар Міністерства економіки для РБК-Україна.