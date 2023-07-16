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ЗСУ відпрацювали по росіянах в районі Білогорівки: відео

Фото: ЗСУ відпрацювали по росіянах в районі Білогорівки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В районі Білогорівки російські окупанти намагались кудись втеки, однак наші військові не дозволили ворогу цього зробити. Як наслідок - не лише 300-ті.

Про це розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Як пише Сирський, на відео можна побачити роботу 54-ої окремої механізованої бригади.

"Район Білогорівки. Працює "Ворон" з 54-ї ОМБр. Бігли кудись орки. В підсумку - 200 та 300", - пише Сирський.

Ситуація на фронті

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, наразі російські військові зосереджують зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень.

Як пише Інститут вивчення війни, наші воїни досягли обмежених територіальних здобутків на південному фланзі Бахмута, а також просунулись в районі Андріївки і перетнули Канал Сіверський Донець-Донбас.

Тим часом протягом минулої доби ворог втратив ще 500 одиниць особового складу. З початку повномасштабного вторгнення наші воїни ліквідували 237 680 російських окупантів.

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