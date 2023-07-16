ЗСУ здобули територіальні успіхи на Бахмутському напрямку: карти боїв ISW

Українські війська досягли обмежених територіальних здобутків на південному фланзі Бахмута. Також, ЗСУ просунулися поблизу Андріївки і перетнули Канал Сіверський Донець-Донбас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

На опублікованих 15 липня геолокаційних кадрах видно, що невизначена російська піхота трохи просувається в напрямку Новоселівського (16 км на північний захід від Сватового) і займає позиції вздовж залізниці поблизу населеного пункту.

Український Генштаб повідомив, що російські війська вели невдалі наступальні дії на південь від Новоселівського. Російський військовий блогер стверджує, що Новоселівське нібито не контролюють ані російські, ані українські сили, а пересування в населеному пункті ускладнене через відсутність укриття та активність українських безпілотників.

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий повідомив, що російські сили найбільш активні на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Російське джерело стверджувало, що15 липня українські війська проводили наступ у районі Кремінної, а українська диверсійно-розвідувальна група намагалася прорвати російську оборону в напрямку Діброви із Серебрянського лісництва. Блогер з РФ також стверджував, що українські війська продовжували наступальні дії в лісах на захід від Кремінної.

Український Генштаб і Череватий повідомили, що російські війська проводили невдалі наступальні операції на схід від Новосадового, на захід від Діброви та на схід від Веселого.

Російський військовий блогер стверджував, що російські війська нібито просунулися до Ямполівки, але наразі немає достовірної інформації про контроль над місцевістю навколо Торського.





Бої у Донецькій області

Повідомляється, що українські війська досягли обмежених територіальних здобутків на південному фланзі Бахмута. Російський військовий блогер стверджував, що ЗСУ просунулися поблизу Андріївки і перетнули Канал Сіверський Донець-Донбас. Речник українського Східного угруповання військ полковник Сергій Череватий зазначив, що українські сили зберігають ініціативу на Бахмутському фронті.

Російське джерело стверджувало, що українські сили просувалися в напрямку Курдюмівки. Російські блогери стверджували, що українські війська продовжували атакувати російські позиції поблизу Кліщіївки і намагалися повернути позиції в районі Берхівки.

Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно вели штурм на південний захід від Андріївки та в районі Берхівки. Пов’язаний з Кремлем блогер стверджував, що російські сили невдало контратакували поблизу Берхівки, і українські сили змогли втримати свої позиції. Він заявив, що російські сили постійно надсилають підкріплення для захисту від українських атак і перекинули невизначений підрозділ БАРС (Бойового резерву російської армії) з району Кремінної до Кліщіївки.

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що в районі Кліщіївки діють підрозділи чеченського спецназу "Ахмат", 364-ї бригади спеціального призначення та 4-ї мотострілецької бригади.

Генштаб України повідомив, що російські війська провели невдалі наступальні дії в районах Первомайського, Мар’їнки і Новомихайлівки.





"Південна вісь"

Українські війська продовжували контрнаступальну операцію вздовж західного кордону Донецької та східного Запорізької областей і, як повідомляється, досягли обмежених успіхів 15 липня.

Військовий блогер з РФ стверджував, що українські сили закріпилися біля Грушевої балки. Також, російські блогери стверджували, що українські війська здійснили атаки на північний захід від Старомайорського та поблизу Приютного.

Українські сили продовжували контрнаступальні операції та, як повідомляється, досягли обмеженого прогресу в західній Запорізькій області 15 липня. Російські блогери стверджували, що українські війська мають прогрес на північний схід від Роботиного.

Опубліковані 14 липня геолокаційні кадри показують удар українців по підрозділах морської піхоти Каспійської флотилії, які рухалися колоною на північний захід від Токмака. Російські джерела стверджували, що українські війська завдали ракетного удару поблизу залізничного мосту біля Чернігівки Запорізької області.