ЗСУ ліквідували ще півтисячі росіян. Генштаб оновив втрати ворога
Втрати Росії у війні проти України перевищили 237 тисяч військових. За останню добу українські захисники ліквідували ще 500 російських загарбників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 16 липня 2023 року орієнтовно склали:
- особового складу - 237680 (+500) осіб ліквідовано,
- танків - 4107 (+5) од,
- бойових броньованих машин - 8026 (+7) од,
- артилерійських систем - 4481 (+18) од,
- РСЗВ - 681 (+1) од,
- засоби ППО - 425 од,
- літаків - 315 од,
- гелікоптерів - 310 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3820 (+13),
- крилаті ракети - 1273 од,
- кораблі /катери - 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 7044 (+8) од,
- спеціальна техніка - 666 (+2).
Росія зазнає втрат на війні
Міноборони Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну приховує втрати армії РФ. Також невідомі втрати серед найманців російських ПВК.
Як повідомляють російські ЗМІ, що з початком контрнаступу українських військ у Росії суттєво зросли втрати серед офіцерів та командного складу.
За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, на півдні України, а саме на Мелітопольському та Бердянському напрямках, де тривають бої, співвідношення втрат українських та російських військових становить 1 до 5,3.
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