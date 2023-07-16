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ЗСУ ліквідували ще півтисячі росіян. Генштаб оновив втрати ворога

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Україна, Неділя 16 липня 2023 08:32
ЗСУ ліквідували ще півтисячі росіян. Генштаб оновив втрати ворога Фото: Росія втратила у війні проти України вже понад 237 тисяч солдатів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Втрати Росії у війні проти України перевищили 237 тисяч військових. За останню добу українські захисники ліквідували ще 500 російських загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 16 липня 2023 року орієнтовно склали:

  • особового складу - 237680 (+500) осіб ліквідовано,
  • танків - 4107 (+5) од,
  • бойових броньованих машин - 8026 (+7) од,
  • артилерійських систем - 4481 (+18) од,
  • РСЗВ - 681 (+1) од,
  • засоби ППО - 425 од,
  • літаків - 315 од,
  • гелікоптерів - 310 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3820 (+13),
  • крилаті ракети - 1273 од,
  • кораблі /катери - 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 7044 (+8) од,
  • спеціальна техніка - 666 (+2).

Росія зазнає втрат на війні

Міноборони Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну приховує втрати армії РФ. Також невідомі втрати серед найманців російських ПВК.

Як повідомляють російські ЗМІ, що з початком контрнаступу українських військ у Росії суттєво зросли втрати серед офіцерів та командного складу.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, на півдні України, а саме на Мелітопольському та Бердянському напрямках, де тривають бої, співвідношення втрат українських та російських військових становить 1 до 5,3.

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