ЗСУ відпрацювали по позиціям окупантів на півдні: у ворога є втрати

Збройні сили України завдали ударів по скупченню окупантів у Херсоні та Бериславському районі. Також вражений пункт управління ворога у Генічеському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook оперативного командування "Південь".

"Наша авіація завдала трьох ударів по ворогові, а ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано 180 вогневих завдань. Знову закріплено вогневий контроль над Каховським мостом, в районі Антонівського мосту резерви ворожої техніки, які готувалися до переправи альтернативним чином, істотно ослаблені шляхом нанесення вогневої поразки" - йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що в самому Херсоні українські війська вдарили в район зосередження ворожого озброєння та техніки, а в Бериславському районі завдано удару по артилерійській батареї та пункту управління ворожими підрозділами.

"Підтверджені втрати ворога становлять: 14 рашистів, реактивна система залпового вогню "Ураган", два зенітно-ракетні комплекси "Тор", склад боєприпасів у Золотій Балці", - розповіли у ОК "Південь".