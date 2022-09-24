UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ відпрацювали по позиціям окупантів на півдні: у ворога є втрати

Фото: ЗСУ відпрацювали за позиціями окупантів на півдні (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Збройні сили України завдали ударів по скупченню окупантів у Херсоні та Бериславському районі. Також вражений пункт управління ворога у Генічеському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook оперативного командування "Південь".

"Наша авіація завдала трьох ударів по ворогові, а ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано 180 вогневих завдань. Знову закріплено вогневий контроль над Каховським мостом, в районі Антонівського мосту резерви ворожої техніки, які готувалися до переправи альтернативним чином, істотно ослаблені шляхом нанесення вогневої поразки" - йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що в самому Херсоні українські війська вдарили в район зосередження ворожого озброєння та техніки, а в Бериславському районі завдано удару по артилерійській батареї та пункту управління ворожими підрозділами.

"Підтверджені втрати ворога становлять: 14 рашистів, реактивна система залпового вогню "Ураган", два зенітно-ракетні комплекси "Тор", склад боєприпасів у Золотій Балці", - розповіли у ОК "Південь".

Нагадаємо, протягом доби 23 вересня Повітряні сили знищили 9 цілей, включаючи штурмовик Су-25, вертоліт Мі-8, а також іранські безпілотники-камікадзе Shahed та ударний БПЛА Mohajer.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЗбройні сили України