RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ отработали по позициям оккупантов на юге: у врага есть потери

Фото: ВСУ отработали по позициям оккупантов на юге (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вооруженные силы Украины нанесли удары по скоплению оккупантов в Херсоне и Бериславском районе. Также поражен пункт управления врага в Геническом районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативного командования "Юг".

"Нашей авиацией нанесены три удара по врагу, а ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано 180 огневых задач. Вновь закреплен огневой контроль над Каховским мостом, в районе Антоновского моста резервы вражеской техники, которые готовились к переправе альтернативным образом, существенно ослаблены путем нанесения огневого поражения", - говорится в сообщении.

Там отметили, что в самом Херсоне украинские войска ударили в район сосредоточения вражеского вооружения и техники, а в Бериславском районе нанесен удар по артиллерийской батарее и пункту управления вражескими подразделениями.

"Подтвержденные потери врага составляют: 14 рашистов, реактивная система залпового огня "Ураган", два зенитно-ракетные комплекса "Тор", склад боеприпасов в Золотой Балке", - рассказали в ОК "Юг".

Напомним, в течение суток 23 сентября Воздушные силы уничтожили 9 целей, включая штурмовик Су-25, вертолет Ми-8, а также иранские беспилотники-камикадзе Shahed и ударный БПЛА Mohajer.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВооруженные силы Украины