Російська авіація та іранські дрони. ЗСУ за добу знищили 9 повітряних цілей
Протягом доби 23 вересня Повітряні сили знищили 9 цілей, включаючи штурмовик Су-25, гелікоптер Мі-8, а також іранські безпілотники-камікадзе Shahed та ударний БПЛА Mohajer.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Повітряних сил ЗСУ.
Так, повідомляється, що гелікоптер Мі-8 та штурмовик Су-25 були збиті зенітним ракетним підрозділом "Центр".
Два БПЛА "Shahed-136" - знищили підрозділи повітряного командування "Схід". Ще чотири безпілотника-камікадзе "Shahed-136" і один ударний безпілотник Mohajer-6 збили зенітники повітряного командування "Південь".
Іранські безпілотники в Україні
Як відомо, ще у липні США попереджали про те, що Росія звернулася до Ірану з проханням надати їй сотню бойових безпілотників, щоб використати їх у війні проти України. Пізніше стало відомо про те, що представники Росії вже двічі літали до Ірану, щоб оглянути БПЛА.
Вперше іранські БПЛА були збиті над Україною 13 вересня. Тоді ж повітряну ціль приземлили поблизу Куп'янська Харківської області. Варто зазначити, що іранські безпілотники використовують в Україні під іншою назвою. Окупанти перейменують "Shahed-136" на "Герань-2".
Через постачання бойових дронів Росії українська сторона прийняла рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану у Києві.
Що вміють бойові дрони Shahed та Mohajer
Дрон-камікадзе Shahed є безхвостим з рудиментарним фюзеляжем і головним обтічником. На крилі розташовані елевони та характерні законцівки-кілі. Силова установка включає хвостовий електромотор із повітряним гвинтом. Розмах крил становить 2,5 метра, довжина корпусу - близько 2 метрів, заявлена дальність польоту - нібито не менше 2 000 км.
Shahed-136 наводиться на ціль за координатами з використанням супутникової та інерційної навігації. Безпілотники Shahed несуть на собі чимало озброєння - утричі більше, ніж у "Байрактара", який масово використовують у відбитті російської агресії.
Безпілотник Mohajer-6 - апарат для розвідки та ударів - керується двома кермами висоти на горизонтальному стабілізаторі, кермами на вертикальних стабілізаторах та двома закрилками на крилах. На відміну від інших варіантів Mohajer, він має трилопатевий пропелер. Mohajer-6 має розмах крил 10 метрів і довжину 5,67 метра.
Дрон Mohajer буває двох видів - варіант "А" та "В". Варіант "A" має дві точки підвіски, по одній під кожним крилом. У той час як варіант "B" має 4 точки підвіски, 2 під кожним крилом і може нести ті ж типи ракет.