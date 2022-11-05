ЗСУ відпрацювали 70 вогневих завдань по росіянах: яка ситуація на півдні

"Протягом ночі наші ракетники та артилеристи завдавали ударів по позиціях ворога, логістичних центрах, районах зосередження живої сили та техніки рашистів. Виконано понад 70 вогневих завдань", - йдеться в повідомленні.

За даними командування, обстановка в південнобузькому операційному районі та нашій зоні відповідальності лишається складною та напруженою.

"Ворог веде активну оборону та намагається утримати зайняті рубежі. На правобережжі здійснює маневри силами та засобами, облаштовує рубежі оборони, на лівобережжі - проводить замінування узбережжя, вивозить населення за п’ятнадцятикілометрову зону, окопує техніку, облаштовує вогневі позиції", - зазначають в повідомленні.

Втім, як повідомили в ОК, внаслідок успішної роботи українських сил була знищена альтернативна переправа, облаштована окупантами вздовж Антонівського мосту, було знищено буксир.

Ще два плавучі засоби отримали пошкодження та потребують ремонту.

Також підтверджено ураження колони окупантів, що очікувала на переправу в районі населеного пункту Ольгівка.

Разом з тим неподалік Нововасилівки Миколаївської області знищено 6 паливозаправників противника, решта втрат військ РФ уточнюється.

Раніше стало відомо, що авіація ЗСУ потужно вдарила по системах ППО росіян на півдні.

Додамо, глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що українські військові можуть повернути Херсон під свій контроль, оскільки працюють ефективно та методично.

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