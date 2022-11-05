ВСУ отработали 70 огневых задач по россиянам: какая ситуация на юге

"В течение ночи наши ракетчики и артиллеристы наносили удары по позициям врага, логистическим центрам, районам сосредоточения живой силы и техники рашистов. Выполнено более 70 огневых задач", - говорится в сообщении.

По данным командования, обстановка в южнобугском операционном районе и нашей зоне ответственности остается сложной и напряженной.

"Враг ведет активную оборону и пытается удержать занятые рубежи. На правобережье осуществляет маневры силами и средствами, обустраивает рубежи обороны, на левобережье - производит минирование побережья, вывозит население за пятнадцатикилометровую зону, окапывает технику, обустраивает огневые позиции", - отмечают в сообщении.

Впрочем, как сообщили в ОК, в результате успешной работы украинских сил была уничтожена альтернативная переправа, обустроенная оккупантами вдоль Антоновского моста, был уничтожен буксир.

Еще два плавучих средства получили повреждения и нуждаются в ремонте.

Также подтверждено уничтожение колонны оккупантов, ожидавшей переправу в районе населенного пункта Ольговка.

Вместе с тем неподалеку от Нововасиловки Николаевской области уничтожены 6 топливозаправщиков противника, остальные потери войск РФ уточняются.

Ранее стало известно, что авиация ВСУ мощно ударила по системам ПВО россиян на юге.

Добавим, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что украинские военные могут вернуть Херсон под свой контроль, поскольку работают эффективно и методично.

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