ВСУ восстановили позиции в Волчанске, а РФ может бросить в Украину новую армию: карты ISW

Украинские защитники имели успех в районе Волчанска, где восстановили утраченные позиции в городе. Российские захватчики, вероятно, сформировали еще одну общевойсковую армию для развертывания в Украине, в частности, на Харьковском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на отчет Института изучения войны ( ISW ) .

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Силы обороны Украины недавно продвинулись в Волчанске на севере Харьковской области 25 июня.

Геолокационные кадры, опубликованные 25 июня, показывают, что ВСУ недавно продвинулись вдоль улицы Соборной в центре Волчанска.

25 июня бои продолжались около Липцев и Глубокого и возле Волчанска и Тихого.

Российский "военкоры" утверждал, что войска РФ нанесли пятый удар с использованием трехтонной планирующей бомбы ФАБ-3000 с единственным модулем планирования и коррекции (UMPC) против ВСУ в Волчанске, хотя в ISW не могут это подтвердить.

23 июня спикер Харьковской группировки войск ВСУ полковник Юрий Повх заявил, что российские оккупанты намерены перебросить на Харьковское направление подразделения "9-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии".

Он также сказал, что войска РФ перебросили подразделения из Херсонской области и других неустановленных направлений на Харьковское.

Представитель группировки войск ВСУ "Хортица" подполковник Назар Волошин 25 июня также сообщил, что войска РФ намерены перебросить части 155-й отдельной морской пехотной бригады и "9-й мотострелковой бригады 51-й армии" на Харьковское направление, чтобы компенсировать российские большие потери.

В ISW отметили, что недавно наблюдали за сообщениями о том, что российские военные перебросили подразделения 155-й отдельной морской пехотной бригады и 9-й мотострелковой бригады с запада и юго-запада города Донецка на Харьковское направление, но не фиксировали никаких сообщений о российской "51-й армии".

"Заявления украинских официальных лиц свидетельствуют о том, что российские военные, возможно, подчинили 9-ю мотострелковую бригаду, возможно, возрожденной "51-й армии" времен Второй мировой войны", - говорится в отчете.

Аналитики Института изучения войны добавляют, что вместе с тем сейчас в РФ продолжаются широкомасштабные реформы, включая "создание новых общевойсковых формирований армейского уровня", а ссылки в украинских источниках на "51-ю армию" могут быть "первым показателем того, что Россия сформировала еще одну общевойсковую армию для развертывания в Украине".

Операция №2 - Луганская область

Сообщается, что 25 июня российские оккупанты продвинулись вдоль линии Купянск - Сватово - Кременная, но никаких подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Российские войска вели наступательные действия в районе Синьковки, возле Песчаного, Степной Новоселовки, Стельмаховки, Копанок и Андреевки, близ Грековки, Макеевки, Невского, возле Торского и Тернов, а также в районе Серебрянского лесничества 24 и 25 июня.

Российский военкор утверждал, что части российского 423-го мотострелкового полка продвинулись на запад в Стельмаховку и начали бои в пределах населенного пункта, но в ISW не нашли подтверждения.

Операция №3 - Донецкая область

Войска РФ недавно продвинулись к юго-востоку от Северска во время механизированного штурма численностью до взвода.

На видео с геолокацией, опубликованном 24 июня, видно, как ВСУ отражают механизированную атаку размером во взвод из 4 боевых бронированных машин (БМП) к югу от Спорного, во время которой войска РФ незначительно продвинулись.

Российские блогеры продолжали утверждать, что путинские войска ведут бои и продвигаются в пределах Раздолевки, а в ISW наблюдали геолокационное подтверждение того, что войска РФ вошли в юго-восточную часть населенного пункта по состоянию на 23 июня.

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские захватчики продолжали атаки в районе Белогоровки, близ Верхнекаменского, возле Спорного и Выемки, а также возле Раздолевки 24 и 25 июня.

25 июня войска РФ продолжали наступление в районе Часового Яра, но без всякого подтвержденного продвижения.

Украинские и российские источники сообщали о продолжении боевых действий вблизи Калиновки, Ивановского, вблизи Андреевки и Клещиевки 24 и 25 июня.

25 июня войска РФ продолжили наступательные действия на Торецком направлении, но без подтвержденного продвижения.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы достигли окраин Северного после захвата Шумов, хотя в ISW еще не наблюдали визуального подтверждения.

В Генштабе ВСУ сообщили, что 24 июня войска РФ атаковали вблизи Северного и Южного, а 25 июня выпустили 11 управляемых планирующих бомб по Торецку.

Российские оккупанты недавно незначительно продвинулись к северо-западу от Авдеевки. Геолокационные кадры, опубликованные 24 июня, показывают, что войска РФ продвинулись в полевом районе к северу от Сокола.

25 июня российские "военкоры" распространили геолокационные изображения, которые также подтверждают, что войска РФ удерживают позиции вдоль дороги O0544 Очеретино-Покровск северо-западнее Очеретино.

Российские блогеры также рассказывали, что войска РФ наступают возле Яснобродовки, и будто бы частично окружили украинские войска в этом районе.

Российские и украинские источники сообщали о продолжении боевых действий вблизи Александрополя, Евгеновки, Новоалександровки, Воздвиженки, Сокола, Новоселовки Первой, возле Уманского и Яснобродовки, близ Карловки, Невельского и Карловского водохранилища.

Российские источники утверждали, что войска РФ продвинулись к западу от Донецка 25 июня, но в ISW не нашли визуального подтверждения.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись на север по улицам Толстого, Григория Сковороды и Ломоносова в восточной Красногоровке.

Украинский военный обозреватель Юрий Бутусов 25 июня опубликовал кадры, на которых украинские войска якобы отражают российскую механизированную атаку на Курахово в неустановленную дату, и отметил, что во время атаки ВСУ уничтожили до 7 единиц российской тяжелой техники.

Российские и украинские источники сообщали о продолжении боевых действий в Красногоровке и близ Георгиевки, а также юго-западнее Донецка близ Константиновки и Парасковеевки 24 и 25 июня.

25 июня в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей в районах Урожайного и Старомайрского продолжались ограниченные позиционные боевые действия.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ продвигаются к западу от Старомайорского и двигаются к центру Урожайного по улицам Садовой и Степной, хотя в ISW не заметили визуальных доказательств.

"Южная ось"

25 июня продолжались позиционные бои на западе Запорожской области в районе Работино, Вербового и Малой Токмачки, но линия фронта не изменилась.

25 июня шли бои на левом берегу Херсонской области, в том числе под Крынками, но линия фронта не изменилась.

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в своде оперативной обстановки в течение суток 25 июня и по состоянию на поздний вечер сообщали, что на фронте было зафиксировано 123 боевых столкновения.

Также в военном командовании сообщили, что на Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий - количество боестолкновений возросло до 42. Также в Генштабе рассказали, что 9 попыток врага приблизиться к позициям ВСУ возле Часового Яра, Ивановского и Андреевки, на Краматорском направлении, потерпели неудачу.