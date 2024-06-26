Окупанти не припиняють тиснути в районі Часового Яру, але успіху не мають, - Генштаб

В Україні на фронті від протягом доби 22 червня і станом на вечір зафіксовано 123 бойові зіткнення. Близько третини з них - на Покровському напрямку, який залишається найгарячішим, а на Сіверському ворог не припиняє тиснути в районі Часового Яру, але успіху не має.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Генерального штабу Збройних сил України.

У військовому командуванні надали інформацію щодо оперативної обстановки станом на 22.00 25 червня.

"Українські військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту", - йдеться у звіті.

Російські обстріли

Російські загарбники завдали по території України 43 авіаційні удари із застосуванням 60 КАБів, також задіяли 368 дронів-камікадзе.

Крім того, противник здійснив понад 2700 обстрілів по позиціях Сил оборони України та населених пунктах зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку окупанти впродовж дня за підтримки авіації 8 разів атакували в районах Глибокого, Вовчанська та Тихого. Підрозділи Сил оборони успішно відбили 5 штурмових дій противника, ще 3 боєзіткнення на даний час тривають.

На Куп'янському напрямку противник здійснив 10 спроб відтіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій поблизу населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане, Стельмахівка та Андріївка. 9 атак ворога успішно відбито.

"Напружена обстановка залишається в районі Степової Новоселівки, де ще відбувається бій", - передали в Генштабі.

На Лиманському напрямку російські загарбники 15 разів намагалися просунутися в районах Копанок, Греківки, Макіївки, Невського та Серебрянського лісу. Захисники України відбили 12 атак ворога, бої тривають.

У звіті йдеться про те, що ЗСУ вживають заходи щодо недопущення просування окупантів в глибину нашої території.

На Сіверському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала - від початку доби окупанти здійснили 13 безуспішних штурмових дій поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони.

У Генштабі розповіли, що 9 спроб ворога наблизитися до позицій ЗСУ біля Часового Яру, Іванівського та Андріївки, на Краматорському напрямку, зазнали невдачі.

"Водночас, окупанти не відмовляються від намірів просунутися в районі Часового Яру, де зараз ще триває боєзіткнення. Ситуація під контролем українських захисників", - розповіли у військовому командуванні.

На Торецькому напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала та залишається напруженою. Тут за підтримки авіації противник 11 разів атакував поблизу Торецька, Північного та Нью-Йорка. Всі штурмові дії підрозділи Сил оборони відбили. Вживаються заходи щодо нарощування стійкості оборони.

На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій - кількість боєзіткнень зросла до 42.

"Загарбники продовжують натиск на бойові порядки захисників України поблизу Євгенівки, Новоолександрівки, Воздвиженки, Новоселівки Першої та Яснобродівки. Нашими воїнами відбито 35 ворожих атак, тривають бої в районах Новоолександрівки та Сокола", - розповіли в Генштабі.

Також зазначається, що попередні втрати агресора на цьому напрямку склали 271 окупант вбитими та пораненими. Знищено один танк, три бойові броньовані машини, дві гармати та два автомобілі. Втрати уточнюються, йдеться у звіті.

На Курахівському напрямку від початку доби відбулося 6 боєзіткнень. Зазнали невдачі 2 штурмові дії загарбницьких військ поблизу Георгіївки та Костянтинівки. Водночас, зберігається активність ворога поблизу Красногорівки де тривають бої.

На Времівському та Оріхівському напрямках обстановка змін не зазнала. Атаки ворога в районах Костянтинівки, Урожайного, Малої Токмачки та Роботиного успіху не мали. Втрат позицій та територій не допущено, передали в Генштабі.

На Придніпровському напрямку 4 штурмові дії ворога успіху не мали, ситуація характеризується як контрольована.

На інших напрямках обстановка без суттєвих змін.

"Сили оборони впевнено стримують натиск російських окупаційних військ. Окремо слід відзначити воїнів 47-ої окремої механізованої бригади "Маґура", які мужньо тримають позиції, вміло відбивають ворожі атаки, ефективно застосовують засоби вогневого ураження по живій силі та техніці, завдаючи окупантам відчутних втрат", - розповіли у військовому командуванні.

Удари по ворожих цілях

У Генштабі також розповіли, що впродовж доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили: