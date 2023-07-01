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ЗСУ відновили перекидання військ на східний берег Херсонської області, - розвідка Британії

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Субота 01 липня 2023 09:54
ЗСУ відновили перекидання військ на східний берег Херсонської області, - розвідка Британії Фото: ЗСУ відновили перекидання військ на східний берег Херсонської області (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

ЗСУ віднедавна відновили перекидання солдатів на східний берег Дніпра в Херсонській області. Бойові дії в районі Антонівського мосту ускладнюються затопленнями після підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міністерства оборони Британії.

"Приблизно з 23 червня 2023 року українські сили майже напевно відновили перекидання особового складу на східний берег Дніпра в Херсонській області, поблизу зруйнованого Антонівського мосту", - пише розвідка.

Починаючи з 27 червня бої на східному березі посилилися. Російські сили, які обороняються, також включають солдатів 7-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії Росії, яка входить до складу Дніпровської групи військ.

Зокрема ворог найімовірніше передислокував частини ПдВО, які захищають берег, для посилення запорізького напрямку.

"Бойові дії в районі мосту майже напевно ускладнюються затопленням, руйнуваннями та залишковим брудом після прориву Каховської дамби 06 червня 2023 року", - додає розвідка.

Підрив Каховської ГЕС

В ніч проти 6 червня російські військові підірвали заміновану Каховську ГЕС. Внаслідок прориву греблі були затоплені десятки населених пунктів в Херсонській області, що призвело до загибелі цивільних, тварин, руйнування та забруднення Дніпра.

За словами керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, дії росіян були заздалегідь сплановані.

Тим часом, згідно з даними Інституту вивчення війни, окупанти не можуть витіснити українських військових, які зайняли позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

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