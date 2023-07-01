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Росіяни не можуть витіснити 70 бійців ЗСУ з лівого берега Дніпра, - ISW

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Субота 01 липня 2023 07:28
Росіяни не можуть витіснити 70 бійців ЗСУ з лівого берега Дніпра, - ISW Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Антон Малиновський

Росіяни не можуть витіснити українських військових, які зайняли позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що близько 70 бійців Сил оборони зайняли позиції під східним прольотом Антонівського мосту. Аналіти ISW повідомляють про скарги з боку російських військових блогерів, які кажуть, що спроби відвоювати ці позиції призвели до чисельних втрат серед окупантів.

30 червня росіяни завдали удару по мосту ракетою "Іскандер", масштаби пошкоджень поки що невідомі. Деякі "воєнкори" стверджували, що удар знищив прольот мосту, унеможлививши його використання в якості укриття, тоді як інші військові блогери скаржились, що покриття мосту пошкоджено лише частково.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат висловив здивування тим, що окупанти витратили дефіцитну ракету задля атаки по підрозділю легкої піхоти чисельністю 70 осіб.

Також деякі "воєнкори" повідомили, що по українцям наносили удари з ТОС-1А, яка теж вважається доволі рідкою артилерійською системою росіян.

Ситуація на лівому березі Дніпра

Лівий берег Дніпра в Херсонській області окупований з самого початку повномасштабного вторгнення, однак ще до початку літнього контрнаступу з'являлись повідомлення про спроби ЗСУ форсувати річку.

Спочатку повідомлялось про закріплення українських захисників на островах між берегами, але нещодавно аналітики ISW заявили про операції на лівому березі в районі Антонівського мосту. Вони зазначили, що українські військові, ймовірно, готуються до додаткових наступальних операцій із форсування річки Дніпро на цій ділянці.

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Херсонська область Війна Росії проти України
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