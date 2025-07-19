ЗСУ відновили низку позицій в районі Оріхова на Запоріжжі, - Волошин

Росіяни активізувалися на Сході: що відомо

Зазначимо, за даними Генерального штабу Збройних сил України, за 18 липня на фронті зафіксовано 177 бойових зіткнень. Російські війська не припиняють спроб прориву на різних напрямках, активно застосовуючи авіацію, дрони та артилерію. Серед іншого, ворог активізував зусилля на Сході.

За минулу добу ворог втратив 1120 одиниць живої сили в Україні. Загальні втрати російських окупантів з 24 лютого 2022 року склали близько 1 040 950 одиниць особового складу.

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