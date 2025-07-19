ВСУ восстановили ряд позиций в районе Орехова в Запорожье, - Волошин

Россияне активизировались на Востоке: что известно

Отметим, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за 18 июля на фронте зафиксировано 177 боевых столкновений. Российские войска не прекращают попыток прорыва на разных направлениях, активно применяя авиацию, дроны и артиллерию. Среди прочего, враг активизировал усилия на Востоке.

За минувшие сутки враг потерял 1120 единиц живой силы в Украине. Общие потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года составили около 1 040 950 единиц личного состава.

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