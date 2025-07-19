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Окупанти активізувалися на сході: Генштаб розповів, де найзапекліші бої

Субота 19 липня 2025 08:30
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Окупанти активізувалися на сході: Генштаб розповів, де найзапекліші бої Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 177 бойових зіткнень. Російські війська не припиняють спроб прориву на різних напрямках, активно застосовуючи авіацію, дрони та артилерію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За оновленими даними, окупанти завдали по Україні двох ракетних та 71 авіаційного удару, застосували 6 ракет і скинули 101 керовану авіабомбу.

Також вони атакували дронами-камікадзе - 3843 випадки, а загальна кількість обстрілів позицій ЗСУ та населених пунктів сягнула 5825, з яких 98 — із реактивних систем залпового вогню.

Авіаудари зафіксовані по районах Шостки (Сумщина), Залізничного, Новоданилівки та Плавнів (Запоріжжя), Ольгівки (Херсонщина).

У відповідь українські Сили оборони вразили два райони зосередження живої сили та техніки противника, пункт управління, артилерійський засіб і ще шість важливих об'єктів.

Напрямки бойових дій

Північно-Слобожанський і Курський напрямки. Зафіксовано 38 бойових зіткнень. Ворог здійснив 10 авіаударів, скинув 17 авіабомб, провів 351 артилерійський обстріл, зокрема чотири - з РСЗВ.

Окупанти активізувалися на сході: Генштаб розповів, де найзапекліші бої

Південно-Слобожанський напрямок. Росіяни шість разів штурмували наші позиції біля Вовчанська, Бологівки та Красного Першого.

Окупанти активізувалися на сході: Генштаб розповів, де найзапекліші бої

Куп’янський напрямок. За добу - чотири ворожі атаки біля Степової Новоселівки та Кіндрашівки.

Окупанти активізувалися на сході: Генштаб розповів, де найзапекліші бої

Лиманський напрямок. 26 атак противника. Ворог намагався просунутись біля Корового Яру, Карпівки, Колодязів, Шандриголового, Торського та у напрямку Серебрянки.

Окупанти активізувалися на сході: Генштаб розповів, де найзапекліші бої

Сіверський напрямок. П’ять атак у районах Григорівки, Серебрянки та Виїмки.

Окупанти активізувалися на сході: Генштаб розповів, де найзапекліші бої

Краматорський напрямок. Вісім бойових зіткнень біля Оріхово-Василівки, Білої Гори, Предтечиного та Часового Яру.

Окупанти активізувалися на сході: Генштаб розповів, де найзапекліші бої

Торецький напрямок. Сім атак у районах Диліївки, Щербинівки, Калинівки, Неліпівки та Олександро-Калинового.

Окупанти активізувалися на сході: Генштаб розповів, де найзапекліші бої

Покровський напрямок. Найгарячіша ділянка фронту: наші воїни відбили 47 атак у напрямку Філії, а також поблизу Полтавки, Володимирівки, Миролюбівки, Новоекономічного, Лисівки, Мирнограда, Покровська, Звірового, Новоторецького, Котлиного, Молодецького, Удачного, Горіхового та Олексіївки.

Окупанти активізувалися на сході: Генштаб розповів, де найзапекліші бої

Новопавлівський напрямок. 13 штурмів у районах Зірки, Вільного Поля, Новополя, Зеленого Поля, Маліївки, Шевченка та у напрямку Олександрограда й Камишувахи.

Окупанти активізувалися на сході: Генштаб розповів, де найзапекліші бої

Гуляйпільський напрямок. Штурмів не зафіксовано.

Окупанти активізувалися на сході: Генштаб розповів, де найзапекліші бої

Оріхівський напрямок. Чотири атаки біля Кам’янського.

Окупанти активізувалися на сході: Генштаб розповів, де найзапекліші бої

Придніпровський напрямок. Шість бойових зіткнень. Ворог намагався просунутися у бік Дніпровського, Садового, Придніпровського, в районі Голої Пристані та острова Козульський.

Окупанти активізувалися на сході: Генштаб розповів, де найзапекліші бої

Волинський і Поліський напрямки. Ознак формування ударних угруповань противника не виявлено.

Втрати Росії у війні

Нагадаємо, минулої доби втрати російських загарбників склали 1120 осіб.

Також українські воїни знешкодили сім бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 163 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, одну ракету, 112 одиниць автомобільної техніки окупантів.

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