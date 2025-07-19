Генштаб розкрив втрати РФ за добу: 1120 солдатів, ракета і ППО

Росіяни за минулу добу, з 18 на 19 липня, втратили в боях проти України ще 1120 солдатів. Також ЗСУ знищили крилату ракету та систему ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 19 липня 2025 року орієнтовно становлять:

Ситуація на фронті 18 липня

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив про те, що з початку доби 18 липня на фронті відбулося 138 бойових зіткнень. Найгарячіше ситуація залишається на Покровському напрямку.

Окупанти завдали 61 авіаційного удару, скинувши при цьому 81 керовану бомбу.

За даними ISW, окупаційні війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області та в районі Покровська. Водночас українські захисники просунулися в районі Новопавлівки.

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