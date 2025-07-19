ЗСУ відновили низку позицій в районі Оріхова на Запоріжжі, - Волошин

Українські війська змогли відновити низку позицій в районі міста Оріхів у Запорізькій області. Це вдалося завдяки тому, що Сили оборони використовують маневрену оборону та контратакують ворога.

Про це заявив речник сил оборони Півдня України Владислав Волошин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телеканалу "Ми - Україна".

"Не хочу відкривати багато інформації - але те, що у нас є: ми відновили певні позиції на деяких напрямках. Зокрема, неподалік Оріхова, де діють, доволі успішно, наші підрозділи. Ми відновили деякі позиції, їх небагато, але ми не лише намагаємось стійко утримувати територію, але й проводити контратаки, невеликі контрнаступальні дії - і успіхи є", - розповів Волошин.

За словами речника, українські підрозділи заманюють росіян у пастки, а потім контратакують. Таким способом вдалося відновити частину раніше втрачених позицій.

Росіяни активізувалися на Сході: що відомо

Зазначимо, за даними Генерального штабу Збройних сил України, за 18 липня на фронті зафіксовано 177 бойових зіткнень. Російські війська не припиняють спроб прориву на різних напрямках, активно застосовуючи авіацію, дрони та артилерію. Серед іншого, ворог активізував зусилля на Сході.

За минулу добу ворог втратив 1120 одиниць живої сили в Україні. Загальні втрати російських окупантів з 24 лютого 2022 року склали близько 1 040 950 одиниць особового складу.

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