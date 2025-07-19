ВСУ восстановили ряд позиций в районе Орехова в Запорожье, - Волошин

Украинские войска смогли восстановить ряд позиций в районе города Орехов в Запорожской области. Это удалось благодаря тому, что Силы обороны используют маневренную оборону и контратакуют врага.

Об этом заявил спикер сил обороны Юга Украины Владислав Волошин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала "Мы - Украина".

"Не хочу открывать много информации - но то, что у нас есть: мы восстановили определенные позиции на некоторых направлениях. В частности, неподалеку Орехова, где действуют, довольно успешно, наши подразделения. Мы восстановили некоторые позиции, их немного, но мы не только пытаемся устойчиво удерживать территорию, но и проводить контратаки, небольшие контрнаступательные действия - и успехи есть", - рассказал Волошин.

По словам спикера, украинские подразделения заманивают россиян в ловушки, а затем контратакуют. Таким способом удалось восстановить часть ранее утраченных позиций.

Россияне активизировались на Востоке: что известно

Отметим, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за 18 июля на фронте зафиксировано 177 боевых столкновений. Российские войска не прекращают попыток прорыва на разных направлениях, активно применяя авиацию, дроны и артиллерию. Среди прочего, враг активизировал усилия на Востоке.

За минувшие сутки враг потерял 1120 единиц живой силы в Украине. Общие потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года составили около 1 040 950 единиц личного состава.

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