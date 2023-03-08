ЗСУ відновили міст від Бахмута до Часового Яру, - CNN

Українські військові відремонтували міст на головній дорозі, яка з'єднує село Часів Яр з містом Бахмут.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Міст був підбитий артилерією російських військ, що створило велику воронку на дорозі і призвело до неможливості користуватися дорогою, змусивши українські військові використовувати поля та грунтові дороги для забезпечення оборони цього сильно освоєного міста.
"На відео з геолокацією можна побачити тимчасовий міст, який був збудований на місці воронки, та транспортний засіб, який проїжджає по ньому", - зазначає видання.
CNN не має можливості незалежно підтвердити дату зйомки відео, але потенційний ремонт мосту може означати відновлення життєво важливої лінії забезпечення для українських військових в Бахмуті.
Нагадаємо, що британська розвідка повідомила про те, що у Бахмуті на Донбасі було зруйновано два важливих мости, а українські військові нібито стали вразливими для російських атак з трьох сторін.
На це відповів спікер Східного угруповання військ ЗСУ полковника Сергій Череватий, сказавши, що досвід ЗСУ дозволяє перебудовувати оборону і надалі чинити опір, попри те, що противник завдає шкоди інфраструктурі в районі міста.
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