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ВСУ восстановили мост от Бахмута до Часового Яра, - CNN

Фото: украинские военные восстановили мост в Бахмуте (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Украинские военные отремонтировали мост на главной дороге, соединяющей село Часов Яр с городом Бахмут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Мост был подбит артиллерией русских войск, что создало большую воронку на дороге и привело к невозможности пользоваться дорогой, заставив украинские военные использовать поля и грунтовые дороги для обеспечения обороны этого сильно освоенного города.

"На видео с геолокацией можно увидеть временный мост, который был построен на месте воронки, и проезжающее по нему транспортное средство", - отмечает издание.

CNN не имеет возможности независимо подтвердить дату видеосъемки, но потенциальный ремонт моста может означать восстановление жизненно важной линии обеспечения для украинских военных в Бахмуте.

Напомним, что британская разведка сообщила о том, что в Бахмуте на Донбассе были разрушены два важных моста, а украинские военные якобы стали уязвимыми для российских атак с трех сторон.

На это ответил спикер Восточной группировки войск ВСУ полковника Сергей Череватый, сказав, что опыт ВСУ позволяет перестраивать оборону и в дальнейшем сопротивляться, несмотря на то, что противник наносит ущерб инфраструктуре в районе города.

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