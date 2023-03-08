ВСУ восстановили мост от Бахмута до Часового Яра, - CNN

Украинские военные отремонтировали мост на главной дороге, соединяющей село Часов Яр с городом Бахмут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Мост был подбит артиллерией русских войск, что создало большую воронку на дороге и привело к невозможности пользоваться дорогой, заставив украинские военные использовать поля и грунтовые дороги для обеспечения обороны этого сильно освоенного города.
"На видео с геолокацией можно увидеть временный мост, который был построен на месте воронки, и проезжающее по нему транспортное средство", - отмечает издание.
CNN не имеет возможности независимо подтвердить дату видеосъемки, но потенциальный ремонт моста может означать восстановление жизненно важной линии обеспечения для украинских военных в Бахмуте.
Напомним, что британская разведка сообщила о том, что в Бахмуте на Донбассе были разрушены два важных моста, а украинские военные якобы стали уязвимыми для российских атак с трех сторон.
На это ответил спикер Восточной группировки войск ВСУ полковника Сергей Череватый, сказав, что опыт ВСУ позволяет перестраивать оборону и в дальнейшем сопротивляться, несмотря на то, что противник наносит ущерб инфраструктуре в районе города.
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