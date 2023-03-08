ЗСУ відновили міст від Бахмута до Часового Яру, - CNN

Українські військові відремонтували міст на головній дорозі, яка з'єднує село Часів Яр з містом Бахмут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Міст був підбитий артилерією російських військ, що створило велику воронку на дорозі і призвело до неможливості користуватися дорогою, змусивши українські військові використовувати поля та грунтові дороги для забезпечення оборони цього сильно освоєного міста.

"На відео з геолокацією можна побачити тимчасовий міст, який був збудований на місці воронки, та транспортний засіб, який проїжджає по ньому", - зазначає видання.

CNN не має можливості незалежно підтвердити дату зйомки відео, але потенційний ремонт мосту може означати відновлення життєво важливої лінії забезпечення для українських військових в Бахмуті.