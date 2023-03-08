ua ru
Чт, 09 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ восстановили мост от Бахмута до Часового Яра, - CNN

Новина українською →
Бахмут, Среда 08 марта 2023 23:48
ВСУ восстановили мост от Бахмута до Часового Яра, - CNN Фото: украинские военные восстановили мост в Бахмуте (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Украинские военные отремонтировали мост на главной дороге, соединяющей село Часов Яр с городом Бахмут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Мост был подбит артиллерией русских войск, что создало большую воронку на дороге и привело к невозможности пользоваться дорогой, заставив украинские военные использовать поля и грунтовые дороги для обеспечения обороны этого сильно освоенного города.

"На видео с геолокацией можно увидеть временный мост, который был построен на месте воронки, и проезжающее по нему транспортное средство", - отмечает издание.

CNN не имеет возможности независимо подтвердить дату видеосъемки, но потенциальный ремонт моста может означать восстановление жизненно важной линии обеспечения для украинских военных в Бахмуте.

Напомним, что британская разведка сообщила о том, что в Бахмуте на Донбассе были разрушены два важных моста, а украинские военные якобы стали уязвимыми для российских атак с трех сторон.

На это ответил спикер Восточной группировки войск ВСУ полковника Сергей Череватый, сказав, что опыт ВСУ позволяет перестраивать оборону и в дальнейшем сопротивляться, несмотря на то, что противник наносит ущерб инфраструктуре в районе города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бахмут Война России против Украины
NEWS
Зеленский: фронт, оборона, битва за Бахмут и весь Донбасс - первый приоритет
Зеленский: фронт, оборона, битва за Бахмут и весь Донбасс - первый приоритет
DAILY
Алекс Виндман: В ближайшие год-два Россия не сможет переломить войну в свою пользу
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алекс Виндман: В ближайшие год-два Россия не сможет переломить войну в свою пользу