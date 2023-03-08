ВСУ восстановили мост от Бахмута до Часового Яра, - CNN

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Мост был подбит артиллерией русских войск, что создало большую воронку на дороге и привело к невозможности пользоваться дорогой, заставив украинские военные использовать поля и грунтовые дороги для обеспечения обороны этого сильно освоенного города.

"На видео с геолокацией можно увидеть временный мост, который был построен на месте воронки, и проезжающее по нему транспортное средство", - отмечает издание.

CNN не имеет возможности независимо подтвердить дату видеосъемки, но потенциальный ремонт моста может означать восстановление жизненно важной линии обеспечения для украинских военных в Бахмуте.