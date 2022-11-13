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ЗСУ відновили контроль над селом Макіївка Луганської області

Фото: ЗСУ звільнили село Макіївка Луганської області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові сьогодні, 13 листопада, відновили контроль над селом Макіївка Красноріченської громади Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Луганської ОВА.

"Новини з фронту Луганщини: село Макіївка, що у Красноріченській селищній громаді Сватівського району, переходить у "синю зону". Українські військові відновили контроль над населеним пунктом", - йдеться у повідомленні.

5 листопада стало відомо, що біля села Макіївка Сватівського району Луганської області внаслідок обстрілу ЗСУ знищено батальйон мобілізованих росіян із Воронезької області, загинули сотні окупантів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що голова Луганської ОВ Сергій Гайдай анонсував деокупацію області.

Тим часом українські воїни вже звільнили село Греківка на Сватівському напрямку Луганської області.

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