ЗСУ відновили контроль над селом Макіївка Луганської області

Українські військові сьогодні, 13 листопада, відновили контроль над селом Макіївка Красноріченської громади Луганської області.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Луганської ОВА.
"Новини з фронту Луганщини: село Макіївка, що у Красноріченській селищній громаді Сватівського району, переходить у "синю зону". Українські військові відновили контроль над населеним пунктом", - йдеться у повідомленні.
5 листопада стало відомо, що біля села Макіївка Сватівського району Луганської області внаслідок обстрілу ЗСУ знищено батальйон мобілізованих росіян із Воронезької області, загинули сотні окупантів.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що голова Луганської ОВ Сергій Гайдай анонсував деокупацію області.
Тим часом українські воїни вже звільнили село Греківка на Сватівському напрямку Луганської області.
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