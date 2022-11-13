ВСУ восстановили контроль над селом Макеевка Луганской области

Украинские военные сегодня, 13 ноября, восстановили контроль над селом Макеевка Краснореченской громады Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Луганской ОВА.
"Новости с фронта Луганщины: село Макеевка, что в Краснореченской поселковой громаде Сватовского района, переходит в "синюю зону". Украинские военные восстановили контроль над населенным пунктом", - говорится в сообщении.
5 ноября стало известно, что возле села Макеевка Сватовского района Луганской области в результате обстрела ВСУ уничтожен батальон мобилизованных россиян из Воронежской области, погибли сотни оккупантов.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что глава Луганской ОВА Сергей Гайдай анонсировал деоккупацию области.
Между тем, украинские воины уже освободили село Грековка на Сватовском направлении в Луганской области.
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