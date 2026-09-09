ЗСУ відкинули російські війська на Донбасі, - ISW

Донецька область

Слов'янський напрямок. Російські джерела публічно визнали, що армія РФ більше не контролює низку позицій на схід від Лимана, західніше Іванівки, у північно-західній частині Зарічного та на північному сході Ямполя. Раніше росіяни заявляли про просування або присутність у цих районах.

Українські військові також спростовують заяви РФ про нібито просування у Святогірську. За словами українських бійців, російські війська збільшили кількість штурмів на Лиманському напрямку та накопичують там сили, однак зазнають втрат через удари ЗСУ.

Костянтинівський напрямок. Російські війська нещодавно просунулися тут та продовжують намагатися проникати в місто.

Добропільський напрямок. 7-8 вересня окупанти проводили наступальні дії, але нових територіальних здобутків не мали.

Покровський напрямок. Тут російські війська просунулися вперед. Геолокаційні кадри свідчать, що загарбники, ймовірно, захопили Мирне на північний захід від Покровська, а також Василівку неподалік.

Новопавлівський напрямок. 7-8 вересня росіяни здійснювали обмежені штурми, однак прорватися вперед їм не вдалося.

Сумська область

Російська армія 7-8 вересня продовжувала наступальні дії на півночі області, проте не змогла просунутися через контратаки українських військових.

Зокрема, українські сили проводили контратаки поблизу Кіндратівки та Новокостянтинівки, що розташовані на північ від Сум.

Харківська область

Куп'янський та Боровський напрямки. Російські війська продовжували наступати 7-8 вересня, але не досягли нових територіальних успіхів через контратаки ЗСУ.

Українські військові, за даними російських джерел, також контратакували поблизу Західного, на північ від Куп'янська.

При цьому російське командування, як стверджують джерела, вже готується до зимової кампанії та формує списки військових, які мають залишитися в Куп'янську.

Це може свідчити про те, що РФ не розраховує завершити бої за місто восени.