Трамп пообіцяв Путіну "величезні вигоди" в обмін на завершення війни: ЗМІ розкрили деталі розмови
Кремль розкрив нові деталі телефонної розмови президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним 8 вересня. Трамп пообіцяв "вражаючі й далекосяжні" перспективи для торгівлі між США та Росією в обмін на швидке завершення війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами Ушакова, Трамп наголосив: якнайшвидше завершення війни відкрило б "вражаючі й далекосяжні" перспективи для повного відновлення відносин США та Росії. Особливо це стосується торговельно-економічних зв'язків, які обіцяють "величезні вигоди" для обох країн.
Путін цей підхід підтримав. Ушаков додав, що деталі розмови розкрити не може, але описав її як конструктивну - лідери домовились залишатися на зв'язку і за потреби зідзвонитися знову.
Візит спецпредставників США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Москви й Києва напередодні дзвінка не призвів до жодного публічного прориву, хоча підняв можливість відновлення тристоронніх переговорів за участю Росії, України та США. Утім, у своєму звіті про розмову Путіна й Трампа Кремль цю можливість не згадав.
За даними джерела, наближеного до Кремля, Путін і надалі має намір встановити повний контроль над рештою Донецької області.
Нагадаємо, Трамп та Путін провели телефонну розмову 8 вересня - вона відбулась після візиту спецпредставників США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви.
У суботу, 5 вересня, американці зустрілись із Путіним у Москві - на переговорах глава Кремля, як завжди, розповідав про нібито "успіхи" росіян на фронті та наголошував, що прагне досягти своїх військових цілей. У відповідь американці представили власні ідеї щодо врегулювання війни.
Вже наступного дня, 6 вересня, Віткофф та Кушнер вперше відвідали Київ та зустрілись із президентом України Володимиром Зеленським. За словами українського лідера, американські чиновники представили кілька дуже гідних ідей щодо мирного врегулювання.