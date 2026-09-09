Трамп пообіцяв Путіну "величезні вигоди" в обмін на завершення війни: ЗМІ розкрили деталі розмови

Кремль розкрив нові деталі телефонної розмови президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним 8 вересня. Трамп пообіцяв "вражаючі й далекосяжні" перспективи для торгівлі між США та Росією в обмін на швидке завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Ушакова, Трамп наголосив: якнайшвидше завершення війни відкрило б "вражаючі й далекосяжні" перспективи для повного відновлення відносин США та Росії. Особливо це стосується торговельно-економічних зв'язків, які обіцяють "величезні вигоди" для обох країн.

Путін цей підхід підтримав. Ушаков додав, що деталі розмови розкрити не може, але описав її як конструктивну - лідери домовились залишатися на зв'язку і за потреби зідзвонитися знову.

Візит спецпредставників США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Москви й Києва напередодні дзвінка не призвів до жодного публічного прориву, хоча підняв можливість відновлення тристоронніх переговорів за участю Росії, України та США. Утім, у своєму звіті про розмову Путіна й Трампа Кремль цю можливість не згадав.

За даними джерела, наближеного до Кремля, Путін і надалі має намір встановити повний контроль над рештою Донецької області.