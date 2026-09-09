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Трамп пообіцяв Путіну "величезні вигоди" в обмін на завершення війни: ЗМІ розкрили деталі розмови

07:34 09.09.2026 Ср
2 хв
Кремль розкрив ще одну деталь - чого хоче Путін на сході України
aimg Катерина Коваль
Трамп пообіцяв Путіну "величезні вигоди" в обмін на завершення війни: ЗМІ розкрили деталі розмови Фото: російський диктатор Володимир Путін та президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Кремль розкрив нові деталі телефонної розмови президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним 8 вересня. Трамп пообіцяв "вражаючі й далекосяжні" перспективи для торгівлі між США та Росією в обмін на швидке завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Ушакова, Трамп наголосив: якнайшвидше завершення війни відкрило б "вражаючі й далекосяжні" перспективи для повного відновлення відносин США та Росії. Особливо це стосується торговельно-економічних зв'язків, які обіцяють "величезні вигоди" для обох країн.

Путін цей підхід підтримав. Ушаков додав, що деталі розмови розкрити не може, але описав її як конструктивну - лідери домовились залишатися на зв'язку і за потреби зідзвонитися знову.

Візит спецпредставників США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Москви й Києва напередодні дзвінка не призвів до жодного публічного прориву, хоча підняв можливість відновлення тристоронніх переговорів за участю Росії, України та США. Утім, у своєму звіті про розмову Путіна й Трампа Кремль цю можливість не згадав.

За даними джерела, наближеного до Кремля, Путін і надалі має намір встановити повний контроль над рештою Донецької області.

Нагадаємо, Трамп та Путін провели телефонну розмову 8 вересня - вона відбулась після візиту спецпредставників США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви.

У суботу, 5 вересня, американці зустрілись із Путіним у Москві - на переговорах глава Кремля, як завжди, розповідав про нібито "успіхи" росіян на фронті та наголошував, що прагне досягти своїх військових цілей. У відповідь американці представили власні ідеї щодо врегулювання війни.

Вже наступного дня, 6 вересня, Віткофф та Кушнер вперше відвідали Київ та зустрілись із президентом України Володимиром Зеленським. За словами українського лідера, американські чиновники представили кілька дуже гідних ідей щодо мирного врегулювання.

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