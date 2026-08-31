"Хартія" провела успішний наступ біля Куп'янська: зайняли ділянку за хвилини

Українські піхотинці провели раптовий наступ на Куп'янському напрямку та зайняли ділянку лісу за лічені хвилини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Що відомо про зачистку лісу

2-й корпус Національної гвардії "Хартія" повідомив, що 30 серпня українські бійці зачистили близько двох квадратних кілометрів лісистої місцевості на південний захід від Західного. Водночас підрозділи продовжують просуватися на захід від Дворічної. Обидва населені пункти розташовані на північ від Куп'янська.

Корпус опублікував відеозапис з геолокацією, на якому видно 15-20 українських військовослужбовців, які забігають у лісисту місцевість. Ймовірно, йдеться про піхотну атаку розміром до взводу.

На кадрах бійці вільно рухаються відкритим полем. Це свідчить про те, що українські підрозділи заздалегідь придушили роботу російських ударних безпілотників у цьому районі.

Раніше українські війська вже зайняли сім з половиною квадратних кілометрів вітрозахисних смуг на південний захід від Дворічної та просунулися на північ від Західного.

Аналітики ISW раніше зазначали, що і українські, і російські війська з 2025 року намагаються відновити тактичний маневр на фронті. Останні контратаки на Куп'янському напрямку та придушення російської безпілотникової оборони, ймовірно, є частиною саме цих зусиль.

Нагадаємо, 26 серпня угруповання військ "Курськ" спростувало заяви росіян про нібито повторне "звільнення" села Писарівка у Сумській області.