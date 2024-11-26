ЗСУ відкинули росіян від Куп’янська та контролюють підступи до міста, - ОСУВ "Хортиця"

За його словами, окупанти намагаються просувати невеликими штурмовими групами без залучення великої кількості бронетехніки, а потім закріпляти та накопичуватися. Однак українським військовим вдалося відкинути росіян від міста.

"На тому напрямку вдалося стабілізувати ситуацію, і ворог від міста (Куп’янська, - ред.) відкинутий. Там все під контролем наших Сил оборони. Навіть якщо якісь групи й переправляються в кількості 8 чи 10 чоловік, то з цієї кількості підіймаються на берег близько 2-3 осіб. Тобто ворог знищується і там", - розповів Волошин.

Військовий також наголосив, що техніка, яку окупанти намагаються переправити на інший берег, одразу знищується різними вогневими засобами, зокрема дронами.

Своєю чергою глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що росіяни на човнах переправляються на правий берег Осколу у Куп’янському районі, але українські захисники знищують ці групи.