Загрози Куп'янську немає, - начальник Генштабу

Українські військові відбили всі атаки на Куп'янськ. Наразі загрози місту немає.

Про це заявив начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Куп'янськ надійно обороняється підрозділами, які знаходяться там", - підсумував Баргилевич.

Він пояснив, що надалі будуть вжиті всі відповідні заходи для того, щоб посилити угруповання військ та наростити його.

"Всі атаки на Куп'янськ були відбиті, противник був знищений. На цей час загрози Куп'янську як місту немає", - сказав начальник Генштабу.

Бої за Куп'янськ

Нагадаємо, що раніше цього тижня на фронті було зафіксовано просування окупантів. Зокрема росіяни просунулись і в напрямку поблизу Куп'янська.

Однак незадовго після цього стало відомо, що Третя штурмова знищила колону техніки РФ разом з піхотою у Харківській області.

Зауважимо, що днями РБК-Україна запитало в експерта, чи зможуть росіяни прорватися до Куп'янська до кінця року.

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