ЗСУ відійшли з трьох населених пунктів в Донецькій області

Українські військові відійшли західніше населених пунктів Бердичі, Семенівка та Новомихайлівка в Донецькій області. Це було зроблено для збереження життів особового складу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в Telegram-каналі.
Як розповів головком, російські війська намагаються силами до чотирьох бригад розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар’їнки. Їхня мета - пробитися до Покровська та Курахового в Донецькій області.
"Підрозділи Сил оборони України, зберігаючи життя та здоров’я наших захисників, перемістились на нові рубежі західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки", - повідомив він.
Сирський наголосив, що хоч на цих напрямках росіяни досягли певних тактичних успіхів, але оперативної переваги отримати не змогли.
"Українські війська завдають ворогу максимальних втрат, як в особовому складі, так і у військовій техніці. Для посилення оборони на цих напрямках, заміни підрозділів, що зазнали втрат, здійснюється переміщення бригад, які відновили боєздатність", - додав головком.
Після того, як росіяни на початку цього року захопили залишки від Авдіївки, вони продовжили просування вперед, тиснучи на українських військових артилерію та авіацією. Як розповідав речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, росіяни цілодобово штурмують українські позиції на Авдіївському напрямку.
Наразі найгарячіші бої, зокрема, йдуть за село Очеретине. Як говорив Волошин, російська армія намагається прорвати оборону українських захисників чотирма бригадами. ЗСУ зі свого боку залучають до оборони сили та засоби з резерву
Більш детально про ситуацію на фронтах станом на сьогодні читайте у зведенні від головкома ЗСУ Сирського.
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