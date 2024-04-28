ЗСУ відійшли з трьох населених пунктів в Донецькій області

Як розповів головком, російські війська намагаються силами до чотирьох бригад розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар’їнки. Їхня мета - пробитися до Покровська та Курахового в Донецькій області.

"Підрозділи Сил оборони України, зберігаючи життя та здоров’я наших захисників, перемістились на нові рубежі західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки", - повідомив він.

Сирський наголосив, що хоч на цих напрямках росіяни досягли певних тактичних успіхів, але оперативної переваги отримати не змогли.

"Українські війська завдають ворогу максимальних втрат, як в особовому складі, так і у військовій техніці. Для посилення оборони на цих напрямках, заміни підрозділів, що зазнали втрат, здійснюється переміщення бригад, які відновили боєздатність", - додав головком.