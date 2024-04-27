Бої за Очеретине. Росіяни штурмують чотирма бригадами, ЗСУ ввели додатковий резерв

Російські окупанти продовжують наступати в районі Очеретиного в Донецькій області. Наразі частина, в якій перебуває противник, знаходиться під вогневим контролем ЗСУ.

Про це сказав Назар Волошин, речник ОСУВ "Хортиця", повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"Вживаються всі заходи, щоб вибити ворога звідти, тривають важкі бої. Ситуація контролюється підрозділами Сил оборони. Щоб розвинути цей тактичний успіх в районі Очеретиного для подальшого прориву нашої оборони, ворог задіяв на цьому напрямку чотири бригади ЗС РФ", - сказав Назар Волошин, речник ОСУВ "Хортиця" на марафоні.

За його словами, українські військові вживають заходи для стабілізації обстановки на Авдіївському напрямку та повернення контролю над Очеретиним. З цією метою також введені додаткові сили та засоби з резерву.