Бої за Очеретине. Росіяни штурмують чотирма бригадами, ЗСУ ввели додатковий резерв
Російські окупанти продовжують наступати в районі Очеретиного в Донецькій області. Наразі частина, в якій перебуває противник, знаходиться під вогневим контролем ЗСУ.
Про це сказав Назар Волошин, речник ОСУВ "Хортиця", повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.
"Вживаються всі заходи, щоб вибити ворога звідти, тривають важкі бої. Ситуація контролюється підрозділами Сил оборони. Щоб розвинути цей тактичний успіх в районі Очеретиного для подальшого прориву нашої оборони, ворог задіяв на цьому напрямку чотири бригади ЗС РФ", - сказав Назар Волошин, речник ОСУВ "Хортиця" на марафоні.
За його словами, українські військові вживають заходи для стабілізації обстановки на Авдіївському напрямку та повернення контролю над Очеретиним. З цією метою також введені додаткові сили та засоби з резерву.
Ситауція на фронті
У районі села Очеретине тривають тяжкі бої. ЗСУ не контролює третину його території, вона перебуває під постійним вогневим контролем.
За даними ISW, військові РФ просуваються на фронті в Донецькій області, зокрема на північний захід від Авдіївки. Також фіксуються наміри ворога обійти Часів Яр, та створити умови для оточення.
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