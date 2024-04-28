ВСУ отошли из трех населенных пунктов в Донецкой области

Как рассказал главком, российские войска пытаются силами до четырех бригад развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки. Их цель - пробиться к Покровску и Курахово в Донецкой области.

"Подразделения Сил обороны Украины, сохраняя жизнь и здоровье наших защитников, переместились на новые рубежи западнее Бердычей, Семеновки и Новомихайловки", - сообщил он.

Сырский подчеркнул, что хоть на этих направлениях россияне добились определенных тактических успехов, но оперативного преимущества получить не смогли.

"Украинские войска наносят врагу максимальные потери, как в личном составе, так и в военной технике. Для усиления обороны на этих направлениях, замены понесших потери подразделений осуществляется перемещение бригад, восстановивших боеспособность", - добавил главком.