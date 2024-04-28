RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ отошли из трех населенных пунктов в Донецкой области

Фото: ВСУ отошли из Бердычей, Семеновки и Новомихайловки (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские военные отошли западнее населенных пунктов Бердычи, Семеновка и Новомихайловка в Донецкой области. Это было сделано для сохранения жизней личного состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Telegram-канале.

Как рассказал главком, российские войска пытаются силами до четырех бригад развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки. Их цель - пробиться к Покровску и Курахово в Донецкой области.

"Подразделения Сил обороны Украины, сохраняя жизнь и здоровье наших защитников, переместились на новые рубежи западнее Бердычей, Семеновки и Новомихайловки", - сообщил он.

 

Сырский подчеркнул, что хоть на этих направлениях россияне добились определенных тактических успехов, но оперативного преимущества получить не смогли.

"Украинские войска наносят врагу максимальные потери, как в личном составе, так и в военной технике. Для усиления обороны на этих направлениях, замены понесших потери подразделений осуществляется перемещение бригад, восстановивших боеспособность", - добавил главком.

Ситуация в районе Авдеевки

После того, как россияне в начале этого года захватили остатки от Авдеевки, они продолжили продвижение вперед, давя на украинских военных артиллерией и авиацией. Как рассказывал спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, россияне круглосуточно штурмуют украинские позиции на Авдеевском направлении.

Сейчас самые горячие бои, в частности, идут за село Очеретино. Как говорил Волошин, российская армия пытается прорвать оборону украинских защитников четырьмя бригадами. ВСУ со своей стороны привлекают к обороне силы и средства из резерва

Более подробно о ситуации на фронтах на сегодня читайте в сводке от главкома ВСУ Сырского.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныАлександр Сырский