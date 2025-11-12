ЗСУ відійшли з Рівнопілля на вигідні рубежі, противника зупинено, - Сили оборони Півдня

На Запорізькому напрямку продовжуються інтенсивні бойові дії. Українські військові відійшли зі своїх позицій біля у районі Рівнопілля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони Півдня.

Зокрема, російські війська посилили штурмову активність на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, не припиняючи масованих обстрілів. Бої тривають у районах населених пунктів Привільне, Зелений Гай, Рівнопілля, Павлівка, Вороне, Степове та Новопавлівське.

Загалом зафіксовано близько 25 бойових зіткнень. Попри постійні спроби просунутись, окупанти зазнають значних втрат: за минулу добу Збройні сили ліквідували 58 російських військових, ще майже три десятки отримали поранення.

Пізно ввечері 11 листопада, після комплексного вогневого ураження українських позицій у районі Рівнопілля, українські підрозділи здійснили маневр і перемістилися на більш вигідні рубежі для збереження особового складу.

"Просування противника зупинено. Тривають дії щодо його блокування та комплексного ураження. Запеклі бої продовжуються також на інших ділянках лінії бойового зіткнення цих напрямків", - повідомили військові.

Що відбувається в Запорізькій області

Раніше спікер Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив РБК-Україна, що українські підрозділи були змушені відійти з позицій поблизу населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Мисливське, Успенівка та Новомиколаївка в Запорізькій області.