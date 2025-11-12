ua en ru
ВСУ отошли из Ровнополья на выгодные рубежи, противник остановлен, - Силы обороны Юга

Украина, Среда 12 ноября 2025 13:21
ВСУ отошли из Ровнополья на выгодные рубежи, противник остановлен, - Силы обороны Юга Иллюстративное фото: ВСУ отошли из Ровнополья на выгодные рубежи (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

На Запорожском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Украинские военные отошли со своих позиций в районе Ровнополья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны Юга.

В частности, российские войска усилили штурмовую активность на Александровском и Гуляйпольском направлениях, не прекращая массированных обстрелов. Бои продолжаются в районах населенных пунктов Привольное, Зеленый Гай, Ровнополье, Павловка, Вороное, Степное и Новопавловское.

Всего зафиксировано около 25 боевых столкновений. Несмотря на постоянные попытки продвинуться, оккупанты несут значительные потери: за минувшие сутки Вооруженные силы ликвидировали 58 российских военных, еще почти три десятка получили ранения.

Поздно вечером 11 ноября, после комплексного огневого поражения украинских позиций в районе Ровнополья, украинские подразделения совершили маневр и переместились на более выгодные рубежи для сохранения личного состава.

"Продвижение противника остановлено. Продолжаются действия по его блокированию и комплексному поражению. Ожесточенные бои продолжаются также на других участках линии боевого соприкосновения этих направлений", - сообщили военные.

Что происходит в Запорожской области

Ранее спикер Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил РБК-Украина, что украинские подразделения были вынуждены отойти с позиций вблизи населенных пунктов Новоуспеновское, Новое, Охотничье, Успеновка и Новониколаевка в Запорожской области.

По его словам, на Александровском и Гуляйпольском направлениях в течение нескольких дней продолжаются интенсивные бои.

Вчера же главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российским оккупантам во время наступления в Запорожской области удалось захватить три населенных пункта. Еще за два села продолжаются тяжелые бои.

