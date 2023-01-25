ЗСУ відійшли з Соледара Донецької області, - Череватий

"Закріпились на заздалегідь підготовлених рубежах оборони. Виконали основне завдання: не дали системно прорватися ворогу на Донецькому напрямку фронту і війти в тил, а потім рухатись на оперативний простір. Вибили (ЗСУ, - ред.) максимально сил, першочергово живу силу особового складу, виснажили ворога", - сказав він.

При цьому, за його словами, лінія фронту в Соледарі була вирівняна: ні оточення, ні взяття в полон українських військових не було.

"Це війна. Кожен воєначальник діє з урахуванням максимальної вигоди для своїх військ. Ми не можемо собі дозволити таку розкіш, яку дозволяє наш ворог, просто кидати бійців на убій. Намагаємося маневрувати, бити вогнем, застосовувати тактику малих груп, щоб максимально виснажити ворога", - зазначив Череватий.