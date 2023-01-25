ВСУ отошли из Соледара Донецкой области, - Череватый

Украинские военные покинули Соледар Донецкой области. ВСУ отошли с занимаемых позиций для сохранения жизней личного состава и закрепились на заранее подготовленных позициях.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, передает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий suspilne.media .

"Закрепились на заранее подготовленных рубежах обороны. Выполнили основную задачу: не дали системно прорваться врагу на Донецком направлении фронта и войти в тыл, а затем двигаться на оперативное пространство. Выбили (ВСУ, - ред.) максимально сил, в первую очередь живую силу личного состава, истощили врага", - сказал он.

При этом, по его словам, линия фронта в Соледаре была выровнена: ни окружения, ни взятия в плен украинских военных не было.

"Это война. Каждый военачальник действует с учетом максимальной выгоды для своих войск. Мы не можем себе позволить такую роскошь, которую позволяет наш враг, просто бросать бойцов на убой. Стараемся маневрировать, бить огнем, применять тактику малых групп, чтобы максимально истощить врага", - отметил Череватый.