ЗСУ відбивають штурми у Авдіївки та наступають на Мелітопольському напрямку

Українські військові вдало відбивають штурми російських окупантів у Авдіївки та стримують наступ ворога у Мар'їнки Донецької області. Водночас наступають на Мелітопольському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського спрямування капітана Валерія Шершеня

Мелітопольський напрямок

За даними спікера, тривають наступальні дії українських сил і на Мелітопольському напрямку.

"Наші підрозділи закріплюються на досягнутих та прийнятих рубежах, здійснюють розмінування місцевості, проводять дорозвідку", - додав військовий.

Авдіївський та Мар’їнський напрямки

Авдіївка

В цьому районі ворог відзначається штурмовими діями, але ЗСУ дають гідну відсіч, не втрачають позицій.

"Під щільним вогнем ворожих літаків та артилерії, українські захисники успішно відбили атаки російських військ у околиць міста Авдіївка та прилеглих до нього населених пунктів. Зокрема, Ласточкине, Водяне, Первомайське та Карлівка", - перелічив Шершень.

Мар’їнка

Поряд с тим, за даними спікера, українські захисники на Мар’їнському напрямку продовжують стримувати російський наступ у околиць Мар’їнки.

Втрати ворога

За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими на таврійському напрямку склали 71 та 149 окупантів відповідно. Також ЗСУ знищили 19 одиниць техніки та озброєння: два танки, чотири ББМ, гармату Д-20, гармату "Гіацинт", автомобільну техніку, 8 складів боєприпасів окупантів.

Звільнення Старомайорського Донецької області

За словами спікера, в результаті наступальної операції на Бердянському напрямку сили угрупування "Таврія" звільнили село Старомайорське на лівому березі річки Мокрі Яли Волноваського району Донецької області.

Як зазначив Шершень, звільнення ЗСУ Старомайорського - важливий тактичний успіх, оскільки цей населений пункт - панівна висота для подальшого вогневого контролю і просування вперед.

"На південній околиці Старомайорського наші підрозділи проводять аеророзвідку місцевості та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - додав він.

Докладніше про значення звільнення Старомайорського - читайте у матеріалі РБК-Україна.