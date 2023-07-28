ВСУ отбивают штурмы у Авдеевки и наступают на Мелитопольском направлении

Украинские военные удачно отбивают штурмы российских окупантов в Авдеевки и сдерживают наступление врага у Марьинки Донецкой области. В то же время наступают на Мелитопольском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления капитана Валерия Шершеня.

Мелитопольское направление

По данным спикера, продолжаются наступательные действия украинских сил и на Мелитопольском направлении.

"Наши подразделения закрепляются на достигнутых и принятых рубежах, осуществляют разминирование местности, проводят доразведку", - добавил военный.

Авдеевское и Марьинское направления

Авдеевка

В этом районе враг отмечается штурмовыми действиями, но ВСУ дают достойный отпор, не теряют позиций.

"Под плотным огнем вражеских самолетов и артиллерии, украинские защитники успешно отразили атаки российских войск у окрестностей города Авдеевка и прилегающих к нему населенных пунктов. В частности, Ласточкино, Водяное, Первомайское и Карловка", - перечислил Шершень.

Марьинка

Вместе с тем, по данным спикера, украинские защитники на Марьинском направлении продолжают сдерживать российское наступление у окрестностей Марьинки.

Потери врага

За последние сутки потери врага убитыми и ранеными на таврическом направлении составили 71 и 149 оккупантов соответственно. Также ВСУ уничтожили 19 единиц техники и вооружения: два танка, четыре ББМ, пушку Д-20, пушку "Гиацинт", автомобильную технику, 8 складов боеприпасов оккупантов.

Освобождение Старомайорского Донецкой области

По словам спикера, в результате наступательной операции на Бердянском направлении силы группировки "Таврия" освободили село Старомайорское на левом берегу реки Мокрые Ялы Волновахского района Донецкой области.

Как отметил Шершень, освобождение ВСУ Старомайорского - важный тактический успех, поскольку этот населенный пункт - господствующая высота для дальнейшего огневого контроля и продвижения вперед.

"На южной окраине Старомайорского наши подразделения проводят аэроразведку местности и осуществляют мероприятия по контрбатарейной борьбе", - добавил он.

Подробнее о значении освобождения Старомайорского - читайте в материале РБК-Украина.