Ще понад 1200 окупантів, 26 танків і 60 артсистем. Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні проти України за добу з 8 на 9 червня, становили 1270 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, країна-агрессор втратила 518 560 військових. Крім того, за минулу добу Сили оборони України знищили 26 танків і 60 артилерійських систем противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.06.24 орієнтовно склали:

Нагадаємо, що за словами президента України Володимира Зеленського, Росії не вдалось реалізувати Харківську операцію. Українські військові ще більше посилять цей напрямок.

Як повідомляло РБК-Україна, резервів РФ чисельністю 60 000 осіб, ймовірно, буде недостатньо для одночасних масштабних наступів на кількох напрямках. До такого висновку прийшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

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