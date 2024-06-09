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Ще понад 1200 окупантів, 26 танків і 60 артсистем. Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ в Україні

Неділя 09 червня 2024 07:48
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Ще понад 1200 окупантів, 26 танків і 60 артсистем. Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ в Україні Фото: українські військові продовжують знищувати ворога (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Втрати Росії у війні проти України за добу з 8 на 9 червня, становили 1270 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, країна-агрессор втратила 518 560 військових. Крім того, за минулу добу Сили оборони України знищили 26 танків і 60 артилерійських систем противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - 518560 (+1270) осіб ліквідовано;
  • танків - 7869 (+26) од;
  • бойових броньованих машин - 15131 (+26) од.;
  • артилерійських систем - 13593 (+60) од.;
  • РСЗВ - 1097 (+2) од.;
  • засоби ППО - 836 (+2) од.;
  • літаків - 357 од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10982 (+37) од.;
  • крилатих ракет - 2277 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 18562 (+78) од.;
  • спеціальної техніки - 2253 (+5) од.

Ще понад 1200 окупантів, 26 танків і 60 артсистем. Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ в Україні

Нагадаємо, що за словами президента України Володимира Зеленського, Росії не вдалось реалізувати Харківську операцію. Українські військові ще більше посилять цей напрямок.

Як повідомляло РБК-Україна, резервів РФ чисельністю 60 000 осіб, ймовірно, буде недостатньо для одночасних масштабних наступів на кількох напрямках. До такого висновку прийшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

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