За тиждень РФ втратила в Україні понад 8 тисяч військових та корабель

За тиждень, з 2 по 9 червня, Росія втратила в Україні понад 8 тисяч військових. Крім того, ЗСУ "відмінусували" корабель окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка в Telegram .

Загальні бойові втрати противника на 02-09.06 орієнтовно склали:

особового складу 8700 осіб ліквідовано,

танків - 104 од.,

бойових броньованих машин - 151 од.,

артилерійських систем - 360 од.,

РСЗВ - 8 од.,

засобів ППО - 15 од,

корабель - 1 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 283,

крилатих ракет - 9,

автомобільної техніки та автоцистерн - 470 од,

спеціальної техніки - 58.

Втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні проти України на 9 червня становили 1270 окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 518560 військових. Крім того, минулої доби ЗСУ знищили 26 танків і 60 артилерійських систем противника.

Цікаво, що РФ приховує втрати на Харківському напрямку за допомогою фейкових озвучок відео військових. В Інституті вивчення війни вже зробили висновок, що резервів РФ у 60 тисяч військових, ймовірно, буде недостатньо для підтримки одночасних широкомасштабних наступальних зусиль з кількох напрямків.

Додамо, що 8 червня ГУР вдалося вразити новітній російський літак Су-57.