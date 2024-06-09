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За тиждень РФ втратила в Україні понад 8 тисяч військових та корабель

Україна, Неділя 09 червня 2024 15:21
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За тиждень РФ втратила в Україні понад 8 тисяч військових та корабель Фото: Росія з 2 по 9 червня втратила в Україні понад 8 тисяч військових (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

За тиждень, з 2 по 9 червня, Росія втратила в Україні понад 8 тисяч військових. Крім того, ЗСУ "відмінусували" корабель окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка в Telegram.

Загальні бойові втрати противника на 02-09.06 орієнтовно склали:

  • особового складу 8700 осіб ліквідовано,
  • танків - 104 од.,
  • бойових броньованих машин - 151 од.,
  • артилерійських систем - 360 од.,
  • РСЗВ - 8 од.,
  • засобів ППО - 15 од,
  • корабель - 1 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 283,
  • крилатих ракет - 9,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 470 од,
  • спеціальної техніки - 58.

Втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні проти України на 9 червня становили 1270 окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 518560 військових. Крім того, минулої доби ЗСУ знищили 26 танків і 60 артилерійських систем противника.

Цікаво, що РФ приховує втрати на Харківському напрямку за допомогою фейкових озвучок відео військових. В Інституті вивчення війни вже зробили висновок, що резервів РФ у 60 тисяч військових, ймовірно, буде недостатньо для підтримки одночасних широкомасштабних наступальних зусиль з кількох напрямків.

Додамо, що 8 червня ГУР вдалося вразити новітній російський літак Су-57.

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