ЗСУ відбили ворожу атаку біля Куп'янську і завдали 32 удари по позиціях росіян, - Генштаб

Українські військові відбили ворожі атаки в районах п'яти населених пунктів. Захисники також завдали 32 удари по позиціях російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Протягом 21 вересня росіяни завдали 5 ракетних та 11 авіаційних ударів, здійснили 17 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах України.

Внаслідок ударів окупантів постраждала інфраструктура більше 30 населених пунктів. Серед них - Харків, Слов’янськ, Печеніги, Покровськ, Полтавка, Білогорівка, Невельське, Мар’їнка, Миролюбівка та Високопілля.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін немає.

На інших напрямках загарбники здійснювали обстріли з танків, мінометів та артилерії:

на Сіверському напрямку - в районах населених пунктів Залізний Міст і Гута-Студенецька Чернігівської області та Манухівка, Бачівськ, Бояро-Лежачі, Волфине, Голишівське і Тур’я Сумської області;

- в районах населених пунктів Залізний Міст і Гута-Студенецька Чернігівської області та Манухівка, Бачівськ, Бояро-Лежачі, Волфине, Голишівське і Тур’я Сумської області; на Слобожанському напрямку - в районах населених пунктів Грушівка, Куп’янськ, Ветеринарне, Гоптівка та Глибоке;

- в районах населених пунктів Грушівка, Куп’янськ, Ветеринарне, Гоптівка та Глибоке; на Краматорському напрямку - Ярова, Студенок, Тетянівка, Богородичне, Райгородок, Закітне та Озерне;

- Ярова, Студенок, Тетянівка, Богородичне, Райгородок, Закітне та Озерне; на Бахмутському напрямку - Соледар, Бахмутське, Роздолівка, Кліщівка, Краснополівка, Званівка, Юр’ївка та Нью-Йорк;

- Соледар, Бахмутське, Роздолівка, Кліщівка, Краснополівка, Званівка, Юр’ївка та Нью-Йорк; на Авдіївському напрямку - Авдіївка, Красногорівка, Опитне, Мар’їнка, Водяне та Первомайське;

- Авдіївка, Красногорівка, Опитне, Мар’їнка, Водяне та Первомайське; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали близько 25 населених пунктів. Зокрема, Вугледар, Золота Нива, Гуляйполе, Рівнопілля та Зелене Поле.

На Південнобузькому напрямку під вогневий вплив ворога потрапили понад 35 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Задля ведення розвідки і коригування вогню росіяни здійснили понад 60 вильотів безпілотників. Щонайменше шість дронів задіяли для завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури.

Протягом 21 вересня українські захисники відбили атаки ворога в районах населених пунктів Куп’янськ, Веселе, Зайцеве, Курдюмівка та Бахмутське.

Авіація Сил оборони ЗСУ завдала 32 удари по позиціях росіян. Підтверджено ураження 17 районів зосередження живої сили і військової техніки окупантів, 4 опорних пунктів, 10 позицій зенітних ракетних комплексів та одного складу з боєприпасами. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили одну крилату ракету і 3 безпілотники загарбників.

Ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по 22 об’єктах росіян - зокрема по 7 пунктах управління різного рівня та 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. В зону ураження потрапили склади боєприпасів, об’єкти ППО та понтонні переправи противника. Загальні втрати ворога уточнюються.