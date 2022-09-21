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ВСУ отбили вражескую атаку возле Купянска и нанесли 32 удара по позициям россиян, - Генштаб

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Среда 21 сентября 2022 18:35
ВСУ отбили вражескую атаку возле Купянска и нанесли 32 удара по позициям россиян, - Генштаб Фото: ВСУ отбили вражескую атаку возле Купянска и нанесли 32 удара по позициям россиян (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные отразили вражеские атаки в районах пяти населенных пунктов. Защитники также нанесли 32 удара по позициям российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

В течение 21 сентября россияне нанесли 5 ракетных и 11 авиационных ударов, совершили 17 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам Украины.

В результате ударов оккупантов пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. Среди них - Харьков, Славянск, Печенеги, Покровск, Полтавка, Белогоровка, Невельское, Марьинка, Миролюбовка и Высокополье.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет.

На других направлениях захватчики совершали обстрелы из танков, минометов и артиллерии:

  • на Северском направлении - в районах населенных пунктов Железный Мост и Гута-Студенецкая Черниговской области и Мануховка, Бачевск, Бояро-Лежачи, Волфине, Голышевское и Турья Сумской области;
  • на Слобожанском направлении - в районах населенных пунктов Грушевка, Купянск, Ветеринарное, Гоптовка и Глубокое;
  • на Краматорском направлении - Яровая, Студенок, Татьяновка, Богородичное, Райгородок, Закотное и Озерное;
  • на Бахмутском направлении - Соледар, Бахмутское, Раздолевка, Клещевка, Краснополевка, Звановка, Юрьевка и Нью-Йорк;
  • на Авдеевском направлении - Авдеевка, Красногоровка, Опытное, Марьинка, Водяное и Первомайское;
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись около 25 населенных пунктов. В частности, Угледар, Золотая Нива, Гуляйполе, Ровнополье и Зеленое Поле.

На Южнобугском направлении под огневое влияние врага попали более 35 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Для разведки и корректировки огня россияне совершили более 60 вылетов беспилотников. По меньшей мере, шесть дронов задействовали для нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

В течение 21 сентября украинские защитники отразили атаки врага в районах населенных пунктов Купянск, Веселое, Зайцево, Курдюмовка и Бахмутское.

Авиация Сил обороны ВСУ нанесла 32 удара по позициям россиян. Подтверждено поражение 17 районов сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов, 4 опорных пунктов, 10 позиций зенитных ракетных комплексов и одного состава с боеприпасами. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны уничтожили одну крылатую ракету и 3 беспилотника захватчиков.

Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по 22 объектам россиян - в том числе по 7 пунктам управления разного уровня и 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. В зону поражения попали склады боеприпасов, объекты ПВО и понтонные переправы противника. Общие потери врага уточняются.

Как сообщалось ранее, россияне обстреляли Чугуевский район Харьковской области и разрушили верхний шлюз Печенежской дамбы.

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Генштаб ВСУ
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