ЗСУ відбили ворожі штурми поблизу Кремінної та Бахмута: карти боїв ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Росіяни не мають бойової потужності на півночі

Російські військові наразі не мають необхідної бойової потужності для нового великого штурму з північних кордонів України.

Російські війська продовжували наземні штурми в районі Куп’янська на північний захід від Сватового. Генштаб України повідомив, що українські війська відбили штурм Гряниківки (53 км на північний захід від Сватового) і Масютівки (51 км на північний захід від Сватового).

Російські війська продовжували наземні штурми поблизу Кремінної. Генштаб України повідомив, що українські сили відбили штурм поблизу Кремінної, Червонопопівки (6 км на північ від Кремінної) та Білогорівки (10 км на південь від Кремінної).

Геолокаційні кадри, опубліковані 19 лютого, показують, що російські війська незначно просунулися поблизу Торського, за 15 км на захід від Кремінної.

Військовий блогер РФ заявив, що 20 лютого російські війська намагалися просунутися в напрямку Білогорівки та Макіївки (22 км на північний захід від Кремінної), а також атакували поблизу Григорівки (10 км на південь від Кремінної, район Серебрянського лісництва) та Зарічного (17 км на захід від Кремінної).

Бої на Донбасі

Російські війська продовжували наземні атаки навколо Бахмута.

Український Генеральний штаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки поблизу самого Бахмута; на північ від Бахмута біля Васюківки (10 км на північ), Дубово-Василівки (8 км на північ), Берхівки (6 км на північ); на північний схід від Бахмута поблизу Вимки (22 км на північний схід) і Федорівки (15 км на північний схід); і на захід від Бахмута біля Іванвіського (5 км на захід) та Часів Яр (10 км на захід).

19 і 20 лютого російські війська продовжували наступальні дії в районі міста Авдіївка-Донецьк.

Український Генштаб не підтвердив факт наземних обстрілів у цьому районі ні 19, ні 20 лютого, але зазначив, що російські війська продовжували неуточнені наступальні дії на Авдіївському напрямку.

Російські мілблогери підкреслюють, що ситуація в районі Авдіївки-Донецька є дуже складною і набула позиційного характеру через продовження українських контратак і повсюдне виснаження військ "ДНР".

Російські війська продовжували наступальні операції на заході Донецької області 19 і 20 лютого.

Український Генштаб не підтвердив жодних наземних обстрілів на південний захід від Донецька в районі Вугледара 19 і 20 лютого, але зазначив, що російські війська продовжували невизначені наступальні дії в цьому місці.

Підрозділи морської піхоти РФ наступають на околиці Вугледара з боку Микільського. на південний схід від Вугледара.

Наступ на цьому напрямку "застопорився", незважаючи на активні дії 155-ї окремої морської піхотної бригади та 338-ї гвардійської ракетно-артилерійської бригади.

"Південна вісь"

20 лютого радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що російські війська зосереджують сили поблизу Оріхова і, ймовірно, до 24 лютого розгорнуть туди близько 15 батальйонно-тактичних груп (БТГ).

Андрющенко стверджував, що російські війська зосереджують ці сили для підготовки до наступу з напрямку Робатине (14 км на південь від Оріхова), П’ятихатки (25 км на південний захід від Оріхова) та Новопокрівка (15 км на південний схід від Оріхова).

ISW не спостерігала, щоб російські сили останнім часом зосереджували сили в районі Оріхова.

Українські чиновники повідомили, що російські війська продовжують мілітаризацію Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). 20 лютого НАЕК "Енергоатом" повідомив, що російські війська направили на ЗАЕС понад 600 мобілізованих осіб і курсантів і продовжують будівництво фортифікаційних і військових об’єктів навколо сухого сховища відпрацьованого ядерного палива ЗАЕС.

Також "Енергоатом" повідомив, що російські війська розташували кулеметну позицію на даху п’ятого енергоблоку ЗАЕС .

Можливо, російські війська посилюють зусилля з мілітаризації ЗАЕС, щоб посилити тиск на Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у запереченнях щодо створення зони безпеки навколо ЗАЕС, ймовірно, сподіваючись спонукати МАГАТЕ погодитися з офіційним визнанням контролю Росії над АЕС. Рослина.

Українські чиновники повідомили, що російські розвідувальні групи знижують свою активність у дельті Дніпра поблизу Херсона. 20 лютого прес-секретар Південного оперативного командування України Наталія Гуменюк повідомила, що російські диверсійно-розвідувальні групи продовжують безуспішні спроби закріпитися на дельті, але загальний темп їхньої діяльності знижується.

Українські офіційні особи повідомили, що українські сили продовжують обстрілювати російське матеріально-технічне забезпечення на півдні України. 20 лютого Гуменюк повідомила, що українські сили продовжують обстрілювати російські наземні лінії зв’язку, щоб перешкоджати матеріально-технічному потенціалу на півдні України.

20 лютого в Генштабі України повідомили, що підрозділи Збройних сил України активно використовують безпілотники для нанесення ударів по матеріально-технічному забезпеченню РФ на східному (лівому) березі Дніпра в районі міста Херсона.

19 і 20 лютого російські війська продовжували регулярні обстріли на захід від Гуляйполя, а також у Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях.

Українські офіційні особи повідомили, що російські війська завдали ударів по містах Херсон, Очаків Миколаївської області та Нікополь Дніпропетровської області.

Гуменюк повідомила, що за останній тиждень російські війська посилили обстріли Херсонської області, а також району Кінбурнської коси в Миколаївській області.

20 лютого Південне оперативне командування ЗСУ повідомило, що російські війська під час обстрілу населених пунктів на західному (правому) березі Херсонської області застосували запальні та фосфорні боєприпаси.