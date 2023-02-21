Україна має потенціал повернути інціативу на фронті у 2023 році, - ISW

Українські війська мають потенціал відновити ініціативу на фронті у 2023 році за достатньої та своєчасної підтримки Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що президент Володимир Зеленський та міністр оборони Олексій Резніков днями зробили синхронні заяви щодо підготовки ЗСУ до контранступу найближчим часом.

Водночас у звіті вказується на важливість оборони Бахмута. В ISW притримуються оцінки, що рішення України захищати місто є стратегічно обґрунтованою спробою стиснути російські війська на окремій ділянці фронту та розбити їх.

Проте, за словами Зеленського, українці продовжать оборону Бахмута, але "не будь-якою ціною".

Адже, як розповів член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, Росія кинула "всі боєздатні підрозділи у Луганську і Донецьку області, а також частково в Запорізьку область".

Таким чином парламентар підтвердив, що Москва не має великих незадіяних боєздатних резервів, які можна було б розгорнути та змінити хід операцій.