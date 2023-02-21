ВСУ отбили вражеские штурмы вблизи Кременной и Бахмута: карты боев ISW

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Россияне не имеют боевой мощи на севере

У российских военных пока нет необходимой боевой мощи для нового большого штурма с северных границ Украины.

Российские войска продолжали наземные штурмы в районе Купянска к северо-западу от Сватового. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили штурм Гряниковки (53 км северо-западнее Сватового) и Масютовки (51 км северо-западнее Сватового).

Российские войска продолжали наземные штурмы близ Кременной. Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отразили штурм вблизи Кременной, Краснопоповки (6 км к северу от Кременной) и Белогоровки (10 км к югу от Кременной).

Геолокационные кадры, опубликованные 19 февраля, показывают, что российские войска незначительно продвинулись вблизи Торского, в 15 км к западу от Кременной.

Военный блоггер РФ заявил, что 20 февраля российские войска пытались продвинуться в направлении Белогоровки и Макеевки (22 км к северо-западу от Кременной), а также атаковали вблизи Григоровки (10 км к югу от Кременной, район Серебрянского лесничества) и Заречного (17 км на запад от Кременной).

Бои на Донбассе

Российские войска продолжали наземные атаки вокруг Бахмута.

Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские войска отразили российские атаки вблизи самого Бахмута; к северу от Бахмута возле Васюковки (10 км к северу), Дубово-Василовки (8 км к северу), Берховки (6 км к северу); к северо-востоку от Бахмута близ Вымки (22 км к северо-востоку) и Федоровки (15 км к северо-востоку); и к западу от Бахмута возле Иванвисского (5 км западнее) и Часов Яр (10 км западнее).

19 и 20 февраля русские войска продолжали наступательные действия в районе города Авдеевка-Донецк.

Украинский Генштаб не подтвердил факт наземных обстрелов в этом районе ни 19, ни 20 февраля, но указал, что российские войска продолжали неуточненные наступательные действия на Авдеевском направлении.

Российские милблогеры подчеркивают, что ситуация в районе Авдеевки-Донецкая очень сложная и приобрела позиционный характер из-за продолжения украинских контратак и повсеместного истощения войск "ДНР".

Российские войска продолжали наступательные операции на западе Донецкой области 19 и 20 февраля.

Украинский Генштаб не подтвердил никаких наземных обстрелов юго-западнее Донецка в районе Угледара 19 и 20 февраля, но отметил, что российские войска продолжали неопределенные наступательные действия в этом месте.

Подразделения морской пехоты РФ наступают на окраине Угледара со стороны Никольского. юго-восточнее Угледара.

Наступление на этом направлении "застопорилось", несмотря на активные действия 155-й отдельной морской пехотной бригады и 338-й гвардейской ракетно-артиллерийской бригады.

"Южная ось"

20 февраля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российские войска сосредотачивают силы вблизи Орехова и, вероятно, к 24 февраля развернут туда около 15 батальонно-тактических групп (БТГ).

Андрющенко утверждал, что российские войска сосредотачивают эти силы для подготовки к наступлению из направления Робатино (14 км к югу от Орехова), Пятихатки (25 км к юго-западу от Орехова) и Новопокровка (15 км к юго-востоку от Орехова).

ISW не наблюдала, чтобы российские силы в последнее время сосредотачивали силы в районе Орехова.

Украинские чиновники сообщили, что российские войска продолжают милитаризацию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). 20 февраля НАЭК "Энергоатом" сообщил, что российские войска направили в ЗАЭС более 600 мобилизованных лиц и курсантов и продолжают строительство фортификационных и военных объектов вокруг сухого хранилища отработанного ядерного топлива ЗАЭС.

Также "Энергоатом" сообщил, что российские войска разместили пулеметную позицию на крыше пятого энергоблока ЗАЭС .

Возможно, российские войска ужесточают усилия по милитаризации ЗАЭС, чтобы усилить давление на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в возражениях по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС, вероятно, надеясь побуждать МАГАТЭ согласиться с официальным признанием контроля России над АЭС. Растение.

Украинские чиновники сообщили, что российские разведывательные группы снижают свою активность в дельте Днепра вблизи Херсона. 20 февраля пресс-секретарь Южного оперативного командования Украины Наталья Гуменюк сообщила, что российские диверсионно-разведывательные группы продолжают безуспешные попытки закрепиться на дельте, но общий темп их деятельности снижается.

Украинские официальные лица сообщили, что украинские силы продолжают обстреливать российское материально-техническое довольствие на юге Украины. 20 февраля Гуменюк сообщила, что украинские силы продолжают обстреливать российские наземные линии связи, чтобы препятствовать материально-техническому потенциалу на юге Украины.

20 февраля в Генштабе Украины сообщили, что подразделения Вооруженных сил Украины активно используют беспилотники для нанесения ударов по материально-техническому обеспечению РФ на восточном (левом) берегу Днепра в районе Херсона.

19 и 20 февраля российские войска продолжали регулярные обстрелы западнее Гуляйполя, а также в Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях.

Украинские официальные лица сообщили, что российские войска нанесли удары по городам Херсон, Очаков Николаевской области и Никополь Днепропетровской области.

Гуменюк сообщила, что за последнюю неделю российские войска ужесточили обстрелы Херсонской области, а также района Кинбурнской косы в Николаевской области.

20 февраля Южное оперативное командование ВСУ сообщило, что российские войска при обстреле населенных пунктов на западном (правом) берегу Херсонской области применили зажигательные и фосфорные боеприпасы.