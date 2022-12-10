ЗСУ відбили ворожі атаки в районі 13 населених пунктів, - Генштаб

Українські військові відбили ворожі атаки та штурми на Донбасі в районі 13 населених пунктів протягом доби. Загарбники зазнають втрат не лише від дій бійців ЗСУ, а й через "дружній вогонь" своїх же угруповань.

Про це 10 грудня повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ .

Сили оборони України минулої доби відбили атаки російських окупантів у районах н.п. Площанка, Невське, Білогорівка Луганської області та Яковлівка, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Дружба, Невельське, Побєда і Новомихайлівка Донецької області.

Минулої доби ворог завдав 5 ракетних і близько 20 авіаційних ударів, а також здійснив понад 60 обстрілів з РСЗВ.

Загарбники били ракетами по н.п. Велика Писарівка Сумської області, а також Комишуваха, Григорівське і Юльївка у Запорізькій області.

"Надалі зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України", - зазначають у Генштабі.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На Сіверському напрямку мінометних обстрілів зазнали населені пункти Ходине та Басівка Сумської області.

мінометних обстрілів зазнали населені пункти Ходине та Басівка Сумської області. На Слобожанському напрямку обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Чугунівка та Кам’янка Харківської області.

обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Чугунівка та Кам’янка Харківської області. На Куп'янському напрямку ворог обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Дворічна, Синьківка, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка, Піщане, Крохмальне, Берестове і Першотравневе Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

ворог обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Дворічна, Синьківка, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка, Піщане, Крохмальне, Берестове і Першотравневе Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку противник здійснив обстріли з танків та різнокаліберної артилерії по районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Торське і Григорівка - Донецької.

противник здійснив обстріли з танків та різнокаліберної артилерії по районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Торське і Григорівка - Донецької. На Бахмутському напрямку під вогневе ураження російських окупантів потрапили райони понад двадцяти населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Берестове, Білогорівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Біла Гора, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка, Дружба та Залізне Донецької області.

під вогневе ураження російських окупантів потрапили райони понад двадцяти населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Берестове, Білогорівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Біла Гора, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка, Дружба та Залізне Донецької області. На Авдіївському напрямку ворог здійснив обстріли районів Авдіївки, Бердичів, Первомайського, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

ворог здійснив обстріли районів Авдіївки, Бердичів, Первомайського, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. На Новопавлівському напрямку артилерійські та мінометні обстріли зафіксовано неподалік Вугледара, Пречистівки, Новоукраїнки, Золотої Ниви, Великої Новосілки, Времівки та Новополя Донецької області.

артилерійські та мінометні обстріли зафіксовано неподалік Вугледара, Пречистівки, Новоукраїнки, Золотої Ниви, Великої Новосілки, Времівки та Новополя Донецької області. На Запорізькому напрямку противник завдав вогневого ураження по населених пунктах Червоне, Дорожнянка, Залізничне, Гуляйпільське, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське, Червонодніпровка Запорізької області та Вищетарасівка на Дніпропетровщині.

противник завдав вогневого ураження по населених пунктах Червоне, Дорожнянка, Залізничне, Гуляйпільське, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське, Червонодніпровка Запорізької області та Вищетарасівка на Дніпропетровщині. На Херсонському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Херсонської області, що неподалік з лінією зіткнення. Артилерійських обстрілів зазнали Антонівка, Чорнобаївка та місто Херсон, постраждали мирні жителі.

У Генштабі ЗСУ інформують, що російські окупанти окрім значних втрат у живій силі на території України зазнають не лише результату дій ЗСУ, а й від так званого "дружнього вогню".

"Це наслідок низької підготовки танкових та артилерійських екіпажів, а також відсутності взаємодії та звʼязку між підрозділами", - йдеться у зведенні.

Підрозділи українських ракетних військ та артилерії за минулу добу вразили 4 пункти управління та 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.