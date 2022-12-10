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Гайдай дав оптимістичний прогноз щодо деокупації у Луганській області

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Луганська область, Субота 10 грудня 2022 00:53
Гайдай дав оптимістичний прогноз щодо деокупації у Луганській області Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Сили оборони України до кінця поточного року можуть звільнити в Луганській області ще кілька населених пунктів.

Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його слова в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Чиновник зазначив, що деокупація в Луганській області, найімовірніше, відбуватиметься важко, оскільки російські загарбники там дуже суттєво підготувалися.

"Єдине, що дає мені можливість говорити про добрі новини найближчим часом, це те, що я бачу - як розвиваються події у напрямку Сватового та Кремінної. Хоча зараз на Сватове направили величезну кількість військ. І є навіть якась фантастична та дурна ідея у росіян - робити контрнаступ на Куп'янськ", - сказав голова ОВА.

Гайдай визнав, що такі наміри інтервентів абсолютно незрозумілі, як "нам незрозуміла і вся ця війна", яка була програшною для РФ "з першого пострілу, з першого прильоту".

"Там зараз ідуть дуже важкі бої, але наші війська вже біля Кремінної... кілька кілометрів... І я сподіваюся, що до кінця року щось ще деокупуємо", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Гайдай зазначив, що до Нового року ЗСУ можуть зайти до Кремінної, а у 2023 році повністю звільнити Луганську область.

Також перед цим голова Луганської ОВА повідомив, що зв'язок по лінії фронту в Луганській області або поганий, або взагалі відключений окупантами, оскільки загарбники бояться дій українських партизанів.

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