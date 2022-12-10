ВСУ отразили вражеские атаки в районе 13 населенных пунктов, - Генштаб
Украинские военные отразили вражеские атаки и штурмы на Донбассе в районе 13 населенных пунктов в течение суток. Захватчики несут потери не только от действий бойцов ВСУ, но и из-за "дружественного огня" своих же группировок.
Об том 10 декабря сообщает РБК-Украина со ссылкой на утреннюю сводку Генерального штаба ВСУ.
Силы обороны Украины за минувшие сутки отразили атаки российских оккупантов в районах н.п. Площадка, Невское, Белогоровка Луганской области и Яковлевка, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Дружба, Невельское, Победа и Новомихайловка Донецкой области.
За прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных и около 20 авиационных ударов, а также совершил более 60 обстрелов из РСЗО.
Захватчики били ракетами по н.п. Большая Писаревка Сумской области, а также Камышеваха, Григоровское и Юльевка в Запорожской области.
"В дальнейшем сохраняется угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины", - отмечают в Генштабе.
- На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
- На Сиверском направлении минометные обстрелы подверглись населенным пунктам Ходыно и Басовка Сумской области.
- На Слобожанском направлении обстрелов из минометов и ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Стрелка, Красное, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Чугуновка и Каменка Харьковской области.
- На Купянском направлении враг обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Дворичная, Синьковка, Купянск, Кисловка, Табаевка, Песчаное, Крахмальное, Берестовое и Первомайское Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка.
- На Лиманском направлении противник совершил обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии по районам населенных пунктов Грековка, Макеевка, Площадка, Невское и Краснопоповка Луганской области и Торское и Григоровка- Донецкой области.
- На Бахмутском направлении под огневое поражение российских кафиров попали районы более двадцати населенных пунктов. Среди них - Верхнекаменское, Берестовое, Белогоровка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Клищиевка, Андреевка, Белая Гора, Курдюмовка, Озаряновка, Дилиевка, Дружба и Железное Донецкой области.
- На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы районов Авдеевки, Бердичев, Первомайского, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
- На Новопавловском направлении артиллерийские и минометные обстрелы зафиксированы недалеко от Угледара, Пречистовки, Новоукраинки, Золотой Нивы, Великой Новоселки, Времевки и Новополя Донецкой области.
- На Запорожском направлении противник нанес огненное поражение по населенным пунктам Красное, Дорожнянка, Железнодорожное, Гуляйпольское, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Каменское, Червоноднепровка Запорожской области и Высшетарасовка на Днепропетровщине.
- На Херсонском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Херсонской области, недалеко от линии столкновения. Артиллерийские обстрелы подверглись Антоновке, Чернобаевке и Херсону, пострадали мирные жители.
В Генштабе ВСУ информируют, что российские оккупанты кроме значительных потерь в живой силе на территории Украины несут не только результате действий ВСУ, но от так называемого "дружественного огня".
"Это следствие низкой подготовки танковых и артиллерийских экипажей, а также отсутствие взаимодействия и связи между подразделениями", - говорится в сводке.
Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 4 пункта управления и 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.
Ранее сообщалось, что по мнению главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, ВСУ до конца текущего года могут освободить еще несколько населенных пунктов области.
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